強化各單位應變能力 金門動員7單位辦毒化災應變演練

為提升偏遠地區災害防救應變量能，環境部化學物質管理署在111年蒞金協助整合金門縣災害相關應變單位共同簽署金門縣毒化災緊急事故相互支援協定，今天在金門大學舉辦「113年金門縣毒性及關注化學物質災害應變演練」，共動員金門大學、縣府環保局、消防局、自來水廠、衛生局、金門酒廠、環境部化學物質管理署中區環境事故專業技術小組等7個單位參演，希望透過實兵演習，以強化各單位對毒化災害應變能力。

此次實兵演練特別將簽署單位人力物資資源啟動支援納入演練情境共同參與，如實呈現災害發生後通知金酒公司派遣技術人員到場並提供應變設備及防護器材協助救災。演練模擬金門大學4F食品科學系學生進行化學相關分析實驗加熱過程中，因學生操作不慎，造成乙腈外洩及火災發生為主題。相關單位立即啟動通報及應變流程，演練情境逼真。

今天的演練由縣府參議張瑞心主持，包括主辦單位環保局長李廣榮與金門災害防救相關單位金門大學副校長陳奇中、縣消防局代理副局長陳國瑋、縣自來水廠副廠長盛佑鼎、台灣中油金馬行銷中心經理楊國強人共同參加觀演。

李廣榮表示，今天演練目的在於透過實兵演習，將應變程序轉換為實際操作，由實作過程進一步檢視通報體系及支援管道暢通程度，提升毒化物事故應變預防及應變技能，強化政府主管機關與相關應變單位處置判斷與聯合應變能力，並強化業界聯防組織相互支援聯防機制效能及熟悉緊急救護與避難作為，以有效運用各界救災資源、人力及裝備，以強化整體救災能力，降低毒災事故損害及環境污染。

縣府表示，發生毒性及關注化學物質災害勢必投入大量的人力物力進行災害救援，加上處理過程複雜及技術性都很高，絕非政府單一機關能力可以負荷，整合各單位的防災應變能量，才是毒性及關注化學物質災害防救的關鍵。