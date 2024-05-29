鍾佳濱連捐3屆立委選舉補助款 匯聚愛心助學子

民進黨立委鍾佳濱連任3屆立委，比照前2屆將選舉補助款除上繳中央黨部外，其餘全數捐出辦理獎學金發放，「教懷博愛，育苗良才」典禮今天舉行，累計逾5000名學子受惠。

鍾佳濱此次立委選舉獲新台幣300多萬元選舉補助款，除依照民進黨中央黨部規定上繳3分之1外，其餘的補助款比照前2屆，全數捐出辦理獎學金發放，第9屆「教懷博愛，育苗良才」獎學金頒獎典禮今天舉行。

鍾佳濱會中指出，獲獎名單由屏東縣各中小學畢業班導師推薦，高中職獎勵品與獎狀由各高中職利用學校畢業典禮頒發；國中小學獎學金與獎狀由「公益信託教懷博愛教育基金」分屏北、屏南、恆春、琉球等共4場舉辦頒獎典禮。

鍾佳濱指出，「教懷博愛」除了獎金、獎狀的鼓勵外，也透過隆重的典禮與頒獎嘉賓的典範激勵受獎學生；而且去年暑假還舉辦教懷博愛受獎學生回娘家，提供工讀學習，去年底更進一步舉辦「公益信託．教懷博愛」成果展。呼籲大家一起關心教育，給孩子更好的未來。

曾獲教懷博愛獎學金的長庚大學中醫學系陳欣渝表示，小小獎金卻是大大的鼓勵，讓她更有信心，未來將回饋社會。

2016年鍾佳濱第1次當選立法委員後，將選舉補助款捐出，辦理國中小學畢業班獎學金與高中職獎勵品發放，第1屆只限選區學校，第2屆起範圍擴及至全縣所有學校，在原經費用罄後，成立「公益信託教懷博愛教育基金」，導入社會人士捐獻，並委託屏東縣希望工程親師協進會承辦，累計受獎學生有5966人。