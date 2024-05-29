火災鈴半夜大響！高流1個月連續2次出包 民眾怒轟：不用睡了

高雄流行音樂中心警報器本月2次出包！高流昨日凌晨被民眾拍下半夜時，戶外廣場的火災警報大響，災防廣播吵得附近住戶無法入睡，而本月初高流同樣發生警鈴在1天內2度誤響，民眾痛批假警報擾人甚劇，已經發生多次未改善；文化局回應，疑因近日雨勢影響火警發信機異常，已安排廠商進行檢修，針對警報器靈敏度做測試優化。

根據臉書「Care高雄」影片，當地住戶昨日半夜聽到高雄流行音樂中心戶外廣場傳來火災廣播警報，但根本沒有災害發生，且2次警報疑似來自不同警報器，廣播聲響巨大，民眾怒斥太離譜「半夜3點都不用睡了！」事後痛批市府沒有收到火災警報就任由警報器大響，擾人清夢，要求調閱監視器查看是否有人蓄意觸動警報。

高雄流行音樂中心外頭的海豚步道本月初才發生警鈴在1日內2度誤響，當時中心回應未來會針對警報器靈敏度做測試優化，但昨日再度發生戶外廣場警報誤響情形；民眾說「這種三不五時就叫假警報能叫人安心嗎」、「萬一哪天真的燒起來，不就變成放羊的孩子」；當地里長也說，雖然未有里民抗議，但接連發生聲響實在需要改進。

文化局回應，昨日凌晨火災警報誤響，研判是近日雨勢影響海豚02館1樓戶外火警發信機異常，誤響後當時大夜值班人員已立即時到場處理、排除警鈴運作，早上已安排廠商進行檢修；由於火災警報器設置需依照消防法規，後續檢討將考量是否能在符合法規下做改善，對於周邊住戶受影響深表歉意。