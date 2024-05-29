快訊

共軍又來了！2.5小時18架共機越線 5共艦台海現蹤

雨下對地方！曾文水庫等3大水庫大進帳2500萬噸

台灣黑熊遭槍殺！初判已躲進玉山國家公園 仍遭無情盜獵射殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

火災鈴半夜大響！高流1個月連續2次出包 民眾怒轟：不用睡了

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄流行音樂中心昨日凌晨被民眾拍下半夜時，戶外廣場的火災警報大響，災防廣播吵得附近住戶無法入睡，而本月初高流同樣發生警鈴在一天內2度誤響。圖／翻攝自高雄流行音樂中心臉書專頁
高雄流行音樂中心昨日凌晨被民眾拍下半夜時，戶外廣場的火災警報大響，災防廣播吵得附近住戶無法入睡，而本月初高流同樣發生警鈴在一天內2度誤響。圖／翻攝自高雄流行音樂中心臉書專頁

高雄流行音樂中心警報器本月2次出包！高流昨日凌晨被民眾拍下半夜時，戶外廣場的火災警報大響，災防廣播吵得附近住戶無法入睡，而本月初高流同樣發生警鈴在1天內2度誤響，民眾痛批假警報擾人甚劇，已經發生多次未改善；文化局回應，疑因近日雨勢影響火警發信機異常，已安排廠商進行檢修，針對警報器靈敏度做測試優化。

根據臉書「Care高雄」影片，當地住戶昨日半夜聽到高雄流行音樂中心戶外廣場傳來火災廣播警報，但根本沒有災害發生，且2次警報疑似來自不同警報器，廣播聲響巨大，民眾怒斥太離譜「半夜3點都不用睡了！」事後痛批市府沒有收到火災警報就任由警報器大響，擾人清夢，要求調閱監視器查看是否有人蓄意觸動警報。

高雄流行音樂中心外頭的海豚步道本月初才發生警鈴在1日內2度誤響，當時中心回應未來會針對警報器靈敏度做測試優化，但昨日再度發生戶外廣場警報誤響情形；民眾說「這種三不五時就叫假警報能叫人安心嗎」、「萬一哪天真的燒起來，不就變成放羊的孩子」；當地里長也說，雖然未有里民抗議，但接連發生聲響實在需要改進。

文化局回應，昨日凌晨火災警報誤響，研判是近日雨勢影響海豚02館1樓戶外火警發信機異常，誤響後當時大夜值班人員已立即時到場處理、排除警鈴運作，早上已安排廠商進行檢修；由於火災警報器設置需依照消防法規，後續檢討將考量是否能在符合法規下做改善，對於周邊住戶受影響深表歉意。

高雄流行音樂中心昨日凌晨被民眾拍下半夜時，戶外廣場的火災警報大響，災防廣播吵得附近住戶無法入睡，而本月初高流同樣發生警鈴在一天內2度誤響。圖／翻攝自高雄流行音樂中心臉書專頁
高雄流行音樂中心昨日凌晨被民眾拍下半夜時，戶外廣場的火災警報大響，災防廣播吵得附近住戶無法入睡，而本月初高流同樣發生警鈴在一天內2度誤響。圖／翻攝自高雄流行音樂中心臉書專頁
高雄流行音樂中心昨日凌晨被民眾拍下半夜時，戶外廣場的火災警報大響，災防廣播吵得附近住戶無法入睡，而本月初高流同樣發生警鈴在一天內2度誤響。圖／翻攝自臉書「Care高雄」
高雄流行音樂中心昨日凌晨被民眾拍下半夜時，戶外廣場的火災警報大響，災防廣播吵得附近住戶無法入睡，而本月初高流同樣發生警鈴在一天內2度誤響。圖／翻攝自臉書「Care高雄」

住戶 火災 警報 高雄流行音樂中心

延伸閱讀

桃園雲梯車車齡8.7年 張善政：將持續增購

六都火災次數大評比！新北市逾2200件居冠 全國祝融之災五大原因出爐

晴空匯大樓火災殷鑑 苗消防局長點出指揮官的重要性

客人濃煙中吃麵！新宿拉麵店失火未疏散 網痛批：賺錢比火災重要？

相關新聞

火災鈴半夜大響！高流1個月連續2次出包 民眾怒轟：不用睡了

高雄流行音樂中心警報器本月2次出包！高流昨日凌晨被民眾拍下半夜時，戶外廣場的火災警報大響，災防廣播吵得附近住戶無法入睡，...

屏東永久屋使用範圍分不清 原民處研究地籍分割逐步解困

2009年莫拉克颱風造成屏東山區原住民部落受損嚴重，屏東縣設立8個永久屋基地，1338戶，安置無家可歸的原住民災民，政府...

陳福海偕夫人許梨羨關懷弱勢 參選議員動向受關注

端午節將近屆，為了表達對於金湖地區弱勢家庭的關懷之意，金門縣長陳福海今天上午偕同夫人許梨羨等人，前往金湖鎮低收入戶家庭，...

2年開罰百案！高雄大量農業廢棄物遭違法焚燒 農民無奈

高雄大旗美地區許多農田盛產蔬果，產生的農業廢棄物龐大，像是番茄園的番茄藤、芭樂園的殘枝落葉，農民無處丟棄只能私下違法焚燒...

科技「天眼」取締車不讓人 屏東市4路口6 月1日起上路

科技執法廣泛運用在違規停車、闖紅燈、機車未依定兩段式左轉、未遵守號誌標線等，在熱點發揮減少違規的成效，未禮讓行人加重罰鍰...

高雄行人地獄再現？日網紅媽媽被騎人行道機車嚇到「不會被撞到嗎？」

高雄行人地獄再現？日本籍網紅「我是Mana」日前在YouTube發出一則「台灣是行人地獄？」影片，記錄晚上與媽媽在高雄逛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。