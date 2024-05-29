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2024高雄夏祭新鮮市開張 邀民眾品嘗時令水果

中央社／ 高雄29日電

高市府推動「夏祭新鮮市」活動，推廣高雄市時令農特產品，市長陳其邁表示，歡迎民眾除了到高雄聽演唱會，也到東9區走走，有許多高雄時令水果及農特產品可品嘗，還有秘境值得深度旅遊。

高市府今天舉行「夏祭新鮮市」整合行銷記者會，陳其邁出席宣傳高雄夏季農產，推介各種時令水果及農產，邀請全台民眾一起品嘗高雄最新鮮美味的農特產品。

陳其邁說，高雄六龜、田寮、旗山、甲仙等東9區的農特產品豐富，也可藉由電商平台網路訂購，歡迎全國民眾除了到高雄聽演唱會、到駁二走走，也可到東9區品嘗農特產品，也有很多秘境值得深度旅遊。

陳其邁還說，高雄也行銷在地水果作為送禮首選，包括大寮紅豆、大樹玉荷包、旗山香蕉等，同時也透過水果外交，送到日本的八王子市的38所學校。

今天「夏祭新鮮市」記者會上，由活動代言人女星張家瑋與4名青農代表，拿著代表夏祭新鮮市的4種農特產品包括玉荷包、金煌芒果、大崗山龍眼蜂蜜和香蕉，共同宣布高雄夏祭新鮮市開張。陳其邁也到攤位巡禮，為農會與業者加油打氣。

農業局指出，高雄市蔬果富饒，從6月大樹區「高雄鳳荔季」、6至7月「金煌芒果季」、8月「大崗山龍眼蜂蜜文化節」、9月「旗山香蕉文化節」等，市府整合各區農產業活動，並攜手在地農會，成立「高雄夏祭新鮮市」專屬品牌。

農業局表示，希望透過「高雄夏祭新鮮市」專屬品牌，結合農業、觀光、餐飲藝文與各產業，讓高雄夏季的農產業品牌更深植人心，也推出夏祭新鮮市專屬優惠限定商品，希望讓民眾從更多面向品嘗到高雄農產新滋味。

水果 陳其邁 香蕉

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