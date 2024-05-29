快訊

共軍又來了！2.5小時18架共機越線 5共艦台海現蹤

雨下對地方！曾文水庫等3大水庫大進帳2500萬噸

台灣黑熊遭槍殺！初判已躲進玉山國家公園 仍遭無情盜獵射殺

拉抬地方品牌 屏東「獅子好芒」6月9日登場

中央社／ 屏東縣29日電

愛文芒果是屏東縣獅子鄉最主要經濟果樹，栽種面積廣但知名度不高，獅子鄉公所將在6月9、10日舉辦一年一度促銷活動「獅子好芒」，盼透過小農市集等活動增加地方品牌知名度。

獅子鄉公所告訴中央社記者，近年鄉內農產作物常受自然災害影響，芒果部分除去年小犬颱風外，今年1月也遭受寒害致產量減少3成。希望透過小農市集、部落遊程、藝人表演等活動，增加獅子鄉自有品牌「獅子好芒」曝光度，擴大銷售通路並增加農民收益。

獅子鄉公所指出，芒果是鄉內主要經濟果樹，栽種面積約300公頃，主要種植在海線；這次活動也一併推廣山線農產品，栽種面積約有100公頃的山蘇。因落山風會將作物多餘水氣帶走，獅子鄉芒果特別香甜、山蘇口感也較脆。

枋山區農會表示，獅子鄉、枋山鄉一帶芒果共同運銷，今年雖減產但價格比去年稍好，3月底採收初期頂級愛文芒果1公斤達新台幣500元，次級品約在300多元，現在產季中期頂級品價格降至1公斤3、400元，平均共同運銷1公斤近100元，盼後續穩住好價格。

今年「獅子好芒」活動邀請藝人與在地表演團體接力演出，包含潮州土狗、邱軍及巴大雄等；活動會場備有兒童水樂園充氣遊樂設施、DIY手作體驗、互動闖關遊戲及500份免費芒果冰沙。

獅子 芒果

延伸閱讀

屏東永久屋使用範圍分不清 原民處研究地籍分割逐步解困

屏東永久屋使用範圍分不清 縣府地籍分割解決困境

南投至屏東6縣市大雨特報 注意雷擊強風

無法久站卻愛拉小提琴 屏東韌性男孩獲總統教育獎

相關新聞

火災鈴半夜大響！高流1個月連續2次出包 民眾怒轟：不用睡了

高雄流行音樂中心警報器本月2次出包！高流昨日凌晨被民眾拍下半夜時，戶外廣場的火災警報大響，災防廣播吵得附近住戶無法入睡，...

屏東永久屋使用範圍分不清 原民處研究地籍分割逐步解困

2009年莫拉克颱風造成屏東山區原住民部落受損嚴重，屏東縣設立8個永久屋基地，1338戶，安置無家可歸的原住民災民，政府...

陳福海偕夫人許梨羨關懷弱勢 參選議員動向受關注

端午節將近屆，為了表達對於金湖地區弱勢家庭的關懷之意，金門縣長陳福海今天上午偕同夫人許梨羨等人，前往金湖鎮低收入戶家庭，...

2年開罰百案！高雄大量農業廢棄物遭違法焚燒 農民無奈

高雄大旗美地區許多農田盛產蔬果，產生的農業廢棄物龐大，像是番茄園的番茄藤、芭樂園的殘枝落葉，農民無處丟棄只能私下違法焚燒...

科技「天眼」取締車不讓人 屏東市4路口6 月1日起上路

科技執法廣泛運用在違規停車、闖紅燈、機車未依定兩段式左轉、未遵守號誌標線等，在熱點發揮減少違規的成效，未禮讓行人加重罰鍰...

高雄行人地獄再現？日網紅媽媽被騎人行道機車嚇到「不會被撞到嗎？」

高雄行人地獄再現？日本籍網紅「我是Mana」日前在YouTube發出一則「台灣是行人地獄？」影片，記錄晚上與媽媽在高雄逛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。