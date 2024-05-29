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「羊醫師」領軍！岡山高醫捷運衛教列車開箱 蜜柑站長也亮相

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高醫岡山醫院推出羊醫師家族衛教列車，高醫岡山吉祥物羊醫師，及高捷吉祥物蜜柑站長也到場。圖／高醫岡山醫院提供
高醫岡山醫院推出羊醫師家族衛教列車，高醫岡山吉祥物羊醫師，及高捷吉祥物蜜柑站長也到場。圖／高醫岡山醫院提供

高雄捷運R24南岡山站已更名為岡山高醫站，高醫岡山醫院推出以健康衛教知識為主題的「高醫岡山醫院羊醫師家族列車」，6月起在高雄捷運登場，由吉祥物羊醫師領軍，讓民眾搭乘捷運的同時，也能增加健康知識。

高醫岡山醫院羊醫師家族列車邀請知名插畫家洪添賢描繪高醫岡山醫院，透過天橋連通捷運的主建築意象，並以心臟內科、婦產科及胃腸內科等科別，延伸出不同色系的主題車廂，創作一系列生動細膩又富有童趣的健康衛教插圖。

列車開箱由高醫岡山醫院醫師群擔任車廂長，包括心臟內科主任郭炫孚、婦產科主任葛菁，及胃腸內科主任許文鴻，高醫岡山的吉祥物羊醫師也到場助陣，高人氣的高捷吉祥物蜜柑站長亦現身會場，開心與羊醫師互動。

高醫岡山醫院院長吳登強表示，這次首度創新嘗試打造醫師衛教主題列車，希望將醫學知識融入大眾捷運車廂，讓乘客獲得實用的健康知識，兼具知識與童趣。也讓民眾知道，搭乘捷運就能到岡山高醫，提升民眾就醫方便性。

高醫岡山醫院推出羊醫師家族衛教列車。圖／高醫岡山醫院提供
高醫岡山醫院推出羊醫師家族衛教列車。圖／高醫岡山醫院提供
高醫岡山醫院推出羊醫師家族衛教列車。圖／高醫岡山醫院提供
高醫岡山醫院推出羊醫師家族衛教列車。圖／高醫岡山醫院提供
高醫岡山醫院推出羊醫師家族衛教列車，高醫岡山吉祥物羊醫師，及高捷吉祥物蜜柑站長也到場。圖／高醫岡山醫院提供
高醫岡山醫院推出羊醫師家族衛教列車，高醫岡山吉祥物羊醫師，及高捷吉祥物蜜柑站長也到場。圖／高醫岡山醫院提供
高醫岡山醫院推出羊醫師家族衛教列車。圖／高醫岡山醫院提供
高醫岡山醫院推出羊醫師家族衛教列車。圖／高醫岡山醫院提供

岡山 高醫 高雄捷運

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