快訊

北檢出手了！王義川爆「手機定位分析青鳥」 分他字案偵辦

父母拋棄、外婆入獄…悲慘國中生謹記師1叮嚀 餓肚徒步參加會考

高雄星級旅館達41家 業者砸5億橋頭建頂級摩鐵

中央社／ 高雄29日電

高雄市觀光局今天表示，2024年高雄市星級旅館多達41家，其中高雄承億酒店等3家評定為5星級。另外看好台積電進駐帶動發展，御宿旅館集團將投資5億元在橋頭興建頂級摩鐵

高雄市觀光局今天在高雄承億酒店舉行「高雄市旅館星級評鑑授證典禮」。觀光局指出，今年高雄市星級旅館家數達41家，輔導通過的數量為六都之最。

其中評定5星級旅館有義大皇家酒店、高雄承億酒店及高雄福華大飯店3家；4星級旅館有高雄福容大飯店及高雄翰品酒店2家；評定3星級至1星級的旅館則有鳥巢旅館、夏優旅居、巴黎商旅、國眾大飯店、單人房高雄站前館等10家。

承億集團品牌長簡巧珊說，很榮幸獲得評定5星級，市府推動演唱會經濟，有非常多知名藝人辦演唱會和活動，還有黃色小鴨等城市行銷，高雄觀光前景看好。

觀光局長高閔琳透露，下半年還有新旅館進駐亞洲新灣區，相信是很好的良性競爭。此外，海霸王集團2019年標下高雄「85大樓」，將打造國際觀光旅館，高閔琳說，目前已在進行內部裝潢整修，市府樂見更多旅宿業者投入高雄服務。

御宿旅館集團總裁劉坤福則向中央社記者表示，看好台積電進駐高雄，帶動上下游產業及周邊區域發展，御宿旅館集團耗資新台幣約5億元在橋頭新市政區興建南部頂級摩鐵，共39間房間，其中7間總統套房，預計1年半後開幕。

摩鐵 觀光局 酒店 高雄市

延伸閱讀

男冒名高雄名人陳財佑託人運毒 2嫌遭起訴

國1高雄段貨櫃車失控撞2車 南下4車道受阻…回堵近10公里

國1南下高雄段貨櫃車失控打橫 撞小貨車釀1傷、4車道封閉中

塞翻了！國1南下高雄貨櫃車事故翻覆 鼎金系統至高雄段管制封閉

相關新聞

屏東永久屋使用範圍分不清 原民處研究地籍分割逐步解困

2009年莫拉克颱風造成屏東山區原住民部落受損嚴重，屏東縣設立8個永久屋基地，1338戶，安置無家可歸的原住民災民，政府...

陳福海偕夫人許梨羨關懷弱勢 參選議員動向受關注

端午節將近屆，為了表達對於金湖地區弱勢家庭的關懷之意，金門縣長陳福海今天上午偕同夫人許梨羨等人，前往金湖鎮低收入戶家庭，...

2年開罰百案！高雄大量農業廢棄物遭違法焚燒 農民無奈

高雄大旗美地區許多農田盛產蔬果，產生的農業廢棄物龐大，像是番茄園的番茄藤、芭樂園的殘枝落葉，農民無處丟棄只能私下違法焚燒...

科技「天眼」取締車不讓人 屏東市4路口6 月1日起上路

科技執法廣泛運用在違規停車、闖紅燈、機車未依定兩段式左轉、未遵守號誌標線等，在熱點發揮減少違規的成效，未禮讓行人加重罰鍰...

高雄行人地獄再現？日網紅媽媽被騎人行道機車嚇到「不會被撞到嗎？」

高雄行人地獄再現？日本籍網紅「我是Mana」日前在YouTube發出一則「台灣是行人地獄？」影片，記錄晚上與媽媽在高雄逛...

屏東南國生活節二度遇雨停辦 退房潮讓業者苦笑變「難過」生活節

原訂4月25日起在屏東恆春鎮一連舉辦4天的「2024屏東南國生活節」，已是恆春半島初夏流行音樂饗宴的新興品牌，先因鋒面來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。