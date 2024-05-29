屏東永久屋使用範圍分不清 原民處研究地籍分割逐步解困

2009年莫拉克颱風造成屏東山區原住民部落受損嚴重，屏東縣設立8個永久屋基地，1338戶，安置無家可歸的原住民災民，政府為協助災民盡速安居，在地籍未分開下即興建永久屋，入住後衍生使用範圍不清，有的地點要擴建，地上物卻不是個人所有，也發生1張地籍有很多的家戶等問題，縣府將研究如何地籍分割，逐步解決問題。

縣府原民處今天在議會報告「屏東縣永久屋基地地籍分割規畫期程」，處長陳美鈴說，莫拉克風災後，為緊急安置受災原住民部落，政府和民間社福團體在公有地為災民打造無償使用、可以繼承、不能出租的永久屋，目前共有長治百合、禮納里、吾拉魯茲、新來義、新豐、舊高士、中間部、九棚8個部落永久屋基地、共1338戶。

她說，當初的規定及相關做法都相當的粗略，之後有的地點要擴建，但地上戶又不是個人所有，一張地籍還包括很多家戶，必須先處理土地分割，才能逐步處理各種問題，希望委由專家進行分彙整來解決整個問題；由於8個基地住宅類型不同，作業繁瑣，後續將進行法定空地分割、同張使用住宅進行地籍分割及使照分戶，由專業團隊故先期規畫。

屏東縣原民議員杜仁勇說，永久屋因為土地沒有分割容易發生爭執，「分不清楚，到底是你的還是我的」，後續還有下一代的繼承問題，認為土地先應該進行分割才能徹底解決問題；原民縣議員林采穎說，當初興建永久屋因時間緊急，規畫未完備，沒有完善的簡易汙水處理設施，公共排水設施也有缺失，應連同公共設施改善一併納入規畫。