澎湖爭取第3家航空進駐 議員盼努力促成
澎湖縣長陳光復今天向議會進行施政報告，他表示，為解決澎湖空運一票難求問題，將爭取第3家航空公司加入；多名議員對此表示肯定，雖美夢可能難圓，但仍期盼努力促成。
澎湖縣議會第20屆第3次定期會開議，縣長陳光復今天進行「澎湖好政，幸福達陣」施政報告，感謝議會的支持，讓縣府團隊順利推動縣政，為澎湖帶來最大福祉。
陳光復指出，交通建設提升是營造優質旅遊城市的第一步，為解決澎湖淡旺季的機票供需與民眾轉診就醫需求，縣府積極爭取第3家航空公司加入澎湖空運行列，以解決一票難求問題。
包括議長陳毓仁與許月里及歐中慨等多名議員指出，澎湖一到觀光旅遊旺季，一票難求窘境年年上演，大幅降低來澎意願與影響往返本島的權益，縣府要爭取第3家航空公司進駐澎湖航線，表達樂觀其成並予以支持。
陳毓仁等議員也指出，澎湖航線淡旺季非常明顯，加上目前各航空缺飛機和機師情況嚴重，以及飛機飛航與財物等各方面的管理，牽涉甚廣，恐怕美夢難圓，不過仍希望縣府加緊腳步盡力促成。
陳光復在最近的縣務會議中表示，縣府爭取第3家航空公司加入澎湖航線，露出曙光，目前洽談進度順利，已達80%，可望在今年底簽署合作備忘錄，期盼第3家航空的加入，增加空運服務量能，提升對外交通便利性。
澎湖縣議會第20屆第3次定期會，今天在議長陳毓仁主持下開議，會期至6月30日，縣長陳光復分別就社會福利、醫療提升、產業發展、地方建設、教育文化、海洋保育等面向提出施政報告。
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