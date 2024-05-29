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高醫岡山醫院結合高捷 衛教插圖列車6月啟航

中央社／ 高雄29日電

高醫岡山醫院在6月推出「羊醫師家族」高捷列車，邀請插畫家洪添賢結合心臟內科、婦產科及胃腸內科等，創作一系列生動細膩、富有童趣的健康衛教插圖，讓乘客搭捷運同時獲得實用健康知識。

高醫岡山醫院在4月底開始試營運，高捷南岡山站也改名為岡山高醫站。院方今天發布新聞稿指出，高醫岡山醫院與高捷合作，推出以健康衛教知識為主題的「高醫岡山醫院羊醫師家族」列車。

高醫岡山醫院醫師群和高醫岡山專屬吉祥物「羊醫師」，在列車啟用前到場開箱，高雄捷運蜜柑站長也與羊醫師合體，邀請民眾搭乘捷運到高醫岡山醫院，乘車的同時還能增加健康知識。

院方指出，列車車廂描繪高醫岡山醫院透過天橋連通捷運的主建築意象，並以心臟內科、婦產科及胃腸內科等科別，延伸出不同色系的主題車廂。除健康知識，也象徵高醫體系醫療資源透過大眾運輸運具連通至北高雄，提升民眾的就醫可近性。

院方進一步說明，擔任車廂長的高醫岡山醫院醫師群，包括心臟內科主任郭炫孚、婦產科主任葛菁如以及胃腸內科主任許文鴻，他們也介紹3大領域的健康知識，包括動脈硬化、懷孕及早期篩檢「腸」保健康等。

高醫岡山醫院院長吳登強表示，高醫體系一向關注醫療平權並致力推廣衛生教育，此次首度創新嘗試醫師衛教主題列車，將醫學知識融入大眾捷運車廂，兼具知識與童趣，陪伴通勤族及觀光客健康前行。

岡山 醫師 高醫

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