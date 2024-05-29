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科技「天眼」取締車不讓人 屏東市4路口6 月1日起上路
科技執法廣泛運用在違規停車、闖紅燈、機車未依定兩段式左轉、未遵守號誌標線等，在熱點發揮減少違規的成效，未禮讓行人加重罰鍰新制上路將滿1年，還是有駕駛人未遵守，為守護行人安全，屏東縣警局在屏東市4處易肇事路口增設取締「車不讓人」科技執法設備，6月1日起上路，提醒駕駛人注意。
屏東縣警局說，2021至2023年間，屏東縣未依規定禮讓行人而發生的車禍有577件，占行人事故比率35.9％，去年6月30日起，駕車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，罰則加重至6000元後，已有明顯降低，但還是有少數駕駛人未遵守，為提升行人安全，廣泛運用在取締交通違規的科技執法，也將運用在「車不讓人」違規取締上，擇定屏市處易肇事4路口建置，6月1日起上路。
縣警局增設科技執法的地點，是屏東市中山路與民族路口、瑞光南路與民生路口、自由路與大連路口、自由路與公園路口共4處易肇事路口；縣警局說，當汽車前懸、機車與慢車前輪已進入行人穿越道線上，距離行人行進方向少於1車道寬（約3公尺）即違規開罰。
縣警察交通隊說，車輛駕駛務必注意人車距離，行經行人穿越道時應減速慢行，若未依規定禮讓行人可能吃上1200元至6000元的罰單，因而致人受傷或死亡，除可處7200至3萬6000元罰鍰外，還會面臨相關刑事責任訴訟，並吊扣或吊銷其駕駛執照；也提醒行人穿越馬路也應遵守標線號誌指示，若擅自穿越車道、闖紅燈也會開罰。
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