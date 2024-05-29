2年開罰百案！高雄大量農業廢棄物遭違法焚燒 農民無奈

高雄大旗美地區許多農田盛產蔬果，產生的農業廢棄物龐大，像是番茄園的番茄藤、芭樂園的殘枝落葉，農民無處丟棄只能私下違法焚燒，還有野蓮遭丟棄溪水造成堵塞，議員表示當地可分解廢棄物總面積高達近200公頃，建議市府應在東九區尋找空地統一收置廢棄物，製作成SRF生質能燃料棒，解決農民長年的困擾。

農業廢棄物分為可分解性和非分解性，前者如稻稈、落果、樹枝等，後者則是塑膠資材如農膜、綑綁繩、漁網等，目前市府與東九區農會合作，將非分解性農廢由農會收集，環保局派車清運及媒合廠商回收，無法回收的農廢則規劃進行製成SRF（固體再生燃料）試驗，但可分解性農廢卻變成當地一大環境隱憂。

大旗美地區芭樂種植面積約625公頃，年產出近760噸芭樂樹修枝均由農民自行清理，此外當地生產的番茄是秋冬重要經濟作物，收成後被拔除的番茄藤，也被大量堆放在田邊成農廢，垃圾車拒絕載運下，農民無力負擔清運費用，只能集中曬乾後就地焚燒，造成空汙也偶發火災，去年至今市府已裁處102件露天燃燒農廢案。

此外，芭樂、芒果、龍眼等作物採收、修剪後的枯枝落葉同樣面臨無法處理的困境；市議員朱信強說，美濃出產的野蓮是最能代表當地的蔬菜之一，全台超過9成產量來自美濃，不過農民挑選過後，汰除的野蓮無處清運，只能傾倒水溝、溪水造成堵塞，「這些農業廢棄物無處可去，造成環境災害，農民也很無奈」。

朱信強說，當地多處屬水質水量保護區，無法設置廢棄物處理廠，建議環保局應尋找1公頃以上的特許空地，搭建廠房後將農廢製作成SRF燃料棒。環保局長張瑞琿表示，環保局今年已規畫建置年處理量達360公噸的果樹枝葉炭化示範場，將果樹枝葉製成生物炭，加上用樹枝破碎設備產出的碎木屑，用堆肥製程製作生物炭堆肥。

張瑞琿表示，生物炭堆肥不但能去化農廢，也有水質淨化、中和土壤酸鹼值功用，若該示範場運作順利，後續將納入番茄藤、行道樹枝葉、入侵植物（如銀合歡）等可炭化資材，進行炭化或破碎處理，並結合當地既有堆肥場、農廢或農糧剩餘副資材集運場，成立「農業廢棄物循環園區」，園區預計今年可完成。