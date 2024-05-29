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高雄行人地獄再現？日網紅媽媽被騎人行道機車嚇到「不會被撞到嗎？」

聯合報／ 記者潘奕言林保光／高雄即時報導
日本籍網紅「我是Mana」在「台灣是行人地獄？」影片中，記錄晚上與媽媽在高雄逛街，途中多次被行駛在人行道上的機車嚇到。圖／翻攝自「我是Mana」YouTube影片
日本籍網紅「我是Mana」在「台灣是行人地獄？」影片中，記錄晚上與媽媽在高雄逛街，途中多次被行駛在人行道上的機車嚇到。圖／翻攝自「我是Mana」YouTube影片

高雄行人地獄再現？日本籍網紅「我是Mana」日前在YouTube發出一則「台灣是行人地獄？」影片，記錄晚上與媽媽在高雄逛街，途中多次被行駛在人行道上的機車嚇到，直呼「嚇我一跳」、「好危險」。高雄市警局交通大隊表示，會再加強機車違規行駛人行道取締，今年1至4月取締數已較去年同期增加81%。

2022年波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski曾在推特發文，批評高雄機車族在人行道飆速、按喇叭逼行人讓路等亂象，市長陳其邁看後要求警方嚴格執法、加強取締。但事件熱潮過後一切又回到原點，仍有許多人將機車騎到人行道上。

日前日本籍網紅「我是Mana」在YouTube發出一則「台灣是行人地獄？日本媽媽擔心晚上不安全不敢出門！走到外面居然被台灣的治安交通嚇到了！？」影片，記錄帶著媽媽，從高雄六合夜市，沿著中山路走到新崛江的所見所聞。

沿途Mana的媽媽多次被騎上人行道的機車嚇到，不斷驚呼。包括在捷運美麗島站、南華夜市、中山民生圓環、玉竹商圈等地，都被呼嘯而過的機車嚇到。她不可思議地說，「晚上馬路上還有很多車子，而且用很快的速度在行駛。」

她說，「這個也嚇我一跳，像這樣在人行道上騎車，如果是在日本的話，可能就會發生麻煩的事情呢！」「果然我還是要習慣機車生活，嚇我一跳。」「要小心注意一點，需要注意車子跟機車，行人好像沒有絕對的優先權。」「好危險，真的不會被撞到嗎？」

網友回覆，「希望所有台灣人一起努力改善，讓交通事故更少，每個人都平安」、「台灣人不愛走路，喜歡在人行道騎車，他們自己很安全，我們走路就很危險」、「希望這些機車騎士能守規矩，不要騎上人行道！」「希望高雄市政府能夠加強取締，才有可能杜絕這種亂象。」

高市警交通大隊表示，警方加強機車違規行駛人行道取締，今年1至4月員警現場攔停舉發件數計2335件，較去年同期增加1046件，上升81%。依道路交通管理處罰條例「汽車駕駛人，駕車行駛人行道，處新台幣600元以上1800元以下罰鍰。」

警方將持續針對機車違規行駛人行道的高發區域及時段，採取精準執法方式降低行人事故發生率；也會多管齊下利用網路、電台，派員深入社區、校園及公司行號加強行人路權交通安全宣導。另外也會針對人潮較多的商圈，在相關單位會勘取得地方共識下，設置科技執法設備取締違規。

日本籍網紅「我是Mana」在「台灣是行人地獄？」影片中，記錄晚上與媽媽在高雄逛街，途中多次被行駛在人行道上的機車嚇到。圖／翻攝自「我是Mana」YouTube影片
日本籍網紅「我是Mana」在「台灣是行人地獄？」影片中，記錄晚上與媽媽在高雄逛街，途中多次被行駛在人行道上的機車嚇到。圖／翻攝自「我是Mana」YouTube影片
日本籍網紅「我是Mana」在「台灣是行人地獄？」影片中，記錄晚上與媽媽在高雄逛街，途中多次被行駛在人行道上的機車嚇到。圖／翻攝自「我是Mana」YouTube影片
日本籍網紅「我是Mana」在「台灣是行人地獄？」影片中，記錄晚上與媽媽在高雄逛街，途中多次被行駛在人行道上的機車嚇到。圖／翻攝自「我是Mana」YouTube影片

人行道 機車騎士 行人地獄 高雄市

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