屏東南國生活節二度遇雨停辦 退房潮讓業者苦笑變「難過」生活節

原訂4月25日起在屏東恆春鎮一連舉辦4天的「2024屏東南國生活節」，已是恆春半島初夏流行音樂饗宴的新興品牌，先因鋒面來襲延期到5月30日，未料天氣預報這幾天將有強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，主辦單位評估後昨晚緊急宣布今年度停辦，適逢半島旅遊淡季，在地民宿業者接到二度退延訂電話，只能苦笑。

「屏東南國生活節」原規畫在恆春古城和北門廣場及磚窯場域登場，邀請40組國内外獨立樂團開唱和知名DJ，縣府還廣納半島風格店家和料理職人，匯集超過百家風格餐飲設計與在地品牌，讓民眾悠閒聽歌、嗨唱、逛市集、享美食，感受國境之南的樂活生活，無奈兩度遇到天候來攪局，今年確定停辦。

因受鋒面影響，恆春地區昨天下起間歇性大雨，場地這幾天已開始佈置，主辦單位昨晚緊急宣布，因本周受颱風引進西南氣流影響，造成豪大雨導致活動場地積水泥濘外，另天氣預報評估活動期間也將有強降雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣現象，經主辦、執行單位綜合性評估參與安全及活動期間天氣狀況後，今年度確定停辦。

突如其來的停辦訊息，讓受邀的國內外樂團歌手、DJ和粉絲遊客失望；恆春吳姓民宿業者說，5月本就是恆春半島的遊旅淡季，4天的南國生活節吸引不少遊客南下，本周從原本平均三成住房率拉抬至逾五成，但宣布停辦後，同業從昨晚至今早接獲不少二度退延房電話，「南國」變成「難過」，因非颱風重大天災，無去退訂金，建議延期。