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小港機場大雨漏水 航空站：已編列5800萬防水工程

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄國際機場昨日大雨多處漏水，航空站表示，今年已編列5800萬辦理國際航廈防水工程。記者潘奕言／攝影
高雄國際機場昨日大雨多處漏水，航空站表示，今年已編列5800萬辦理國際航廈防水工程。記者潘奕言／攝影

高雄昨天下大雨，高雄國際機場也有多處漏水，出境大廳上用多個紙箱套上塑膠袋接水，並放上「勿丟垃圾」紙板提醒，也有地方臨時鋪上紙板，圍起紅龍警戒，以免遊客滑倒，讓民眾覺得觀感不佳。高雄國際航空站表示，今年已編列5800萬辦理國際航廈防水工程，造成不便表示歉意。

航空站表示，小港航廈已啟用近30年，目前漏水比較嚴重的區域，在3樓出境大廳郵局旁，另外23號空橋前走道也有，機場方面一直在做防漏處理，仍無法有效杜絕漏水。

今年機場已編列5800萬辦理國際航廈防水工程，目前進度為辦理規畫設計作業中，會在天候條件允許下，先行緊急處理漏水問題，並已向駐站單位說明，造成使用不便，表示歉意。

高雄機場目前正在進行新航廈建設計畫工程，分為二期，總經費880.8億元，採先建後拆的方式進行，第一期工程預計至2032年完工，2040年第二期工程完工，新機場年容量1650萬人次。

機場 漏水 高雄市

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