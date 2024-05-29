屏東愛文芒果評鑑出爐 電機男林仕維奪冠 腰傷讓他青春留鄉

每年4到6月是屏東愛文芒果產季，屏東縣府舉辦愛文芒果評鑑，今年冠軍由枋寮鄉第三代林仕維獲得，他學的是電機工程，返鄉接手家中果園約5年，果園約6分地，所種芒果單顆約可達500公克以上。

農業處指出，愛文芒果是屏東縣夏季水果，也是外銷主力果品，種植面積4212公頃，位居全台第2大產區，主要生產鄉鎮為枋寮、枋山、獅子、春日等地，年產量約3萬7985公噸。屏東日照長，土壤氣候適宜，在農民技術管理下，品質最優良。每年4月底即陸續可品嘗屏東愛文芒果，產期落在5至6月。

今年屏東縣愛文芒果評鑑邀請產、官、學三方專家評鑑，果品須具備三章一Q其中一項資格才能參賽，依外觀、重量、口感、糖度與包裝設計綜合評比。

縣長周春米今揭曉結果，冠、亞軍為枋寮地區農會輔導的果農林仕維、陳潔芳，季軍由枋山地區農會輔導黃秀娟拿下，優勝5名果農陳博貴、周植龍、盧旺昇、鄭瑞豐、林勝坤。

拿下冠軍32歲林仕維說，家中從小種芒果，他本身學的是電機工程，曾在外地工作1年，因腰部受傷，回家休養，之後留鄉投入芒果種植。

林仕維說，在家人教導，他也到改良場、農會上課，吸收新知，種芒果辛苦，現面臨天氣問題，越來越難種，要認真學病蟲害防治。

周春米說，評鑑加強宣導農民從產地提升果品品質，建立分級包裝，提升安全形象與市場價值，增加競爭力，提高農民收益。愛文芒果是天賜屏東禮物，滋味甜蜜獨特、香氣濃郁，是夏日水果及甜點的最佳選擇，把握屏東芒果新鮮上市時機，不要錯過。

周春米說，最近日本檢疫師已來檢查，屏東愛文芒果馬上可開啟今年日本銷運之旅。