屏東愛文芒果評鑑出爐 電機男林仕維奪冠 腰傷讓他青春留鄉

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
每年4到6月是屏東愛文芒果產季，屏東縣府舉辦愛文芒果評鑑，縣長周春米（右）揭曉獲獎農友，今年冠軍由枋寮鄉第三代林仕維（左）獲得。圖／屏東縣政府提供
每年4到6月是屏東愛文芒果產季，屏東縣府舉辦愛文芒果評鑑，縣長周春米（右）揭曉獲獎農友，今年冠軍由枋寮鄉第三代林仕維（左）獲得。圖／屏東縣政府提供

每年4到6月是屏東愛文芒果產季，屏東縣府舉辦愛文芒果評鑑，今年冠軍由枋寮鄉第三代林仕維獲得，他學的是電機工程，返鄉接手家中果園約5年，果園約6分地，所種芒果單顆約可達500公克以上。

農業處指出，愛文芒果是屏東縣夏季水果，也是外銷主力果品，種植面積4212公頃，位居全台第2大產區，主要生產鄉鎮為枋寮、枋山、獅子、春日等地，年產量約3萬7985公噸。屏東日照長，土壤氣候適宜，在農民技術管理下，品質最優良。每年4月底即陸續可品嘗屏東愛文芒果，產期落在5至6月。

今年屏東縣愛文芒果評鑑邀請產、官、學三方專家評鑑，果品須具備三章一Q其中一項資格才能參賽，依外觀、重量、口感、糖度與包裝設計綜合評比。

縣長周春米今揭曉結果，冠、亞軍為枋寮地區農會輔導的果農林仕維、陳潔芳，季軍由枋山地區農會輔導黃秀娟拿下，優勝5名果農陳博貴、周植龍、盧旺昇、鄭瑞豐、林勝坤。

拿下冠軍32歲林仕維說，家中從小種芒果，他本身學的是電機工程，曾在外地工作1年，因腰部受傷，回家休養，之後留鄉投入芒果種植。

林仕維說，在家人教導，他也到改良場、農會上課，吸收新知，種芒果辛苦，現面臨天氣問題，越來越難種，要認真學病蟲害防治。

周春米說，評鑑加強宣導農民從產地提升果品品質，建立分級包裝，提升安全形象與市場價值，增加競爭力，提高農民收益。愛文芒果是天賜屏東禮物，滋味甜蜜獨特、香氣濃郁，是夏日水果及甜點的最佳選擇，把握屏東芒果新鮮上市時機，不要錯過。

周春米說，最近日本檢疫師已來檢查，屏東愛文芒果馬上可開啟今年日本銷運之旅。

屏縣府農業處表示，6月1日集結冠、亞、季軍芒果與屏東特色農產品，到台北希望廣場舉行屏東周推廣。

每年4到6月是屏東愛文芒果產季，屏東縣府舉辦愛文芒果評鑑，今天由縣長周春米（中）揭曉獲獎農友。記者劉星君／攝影
每年4到6月是屏東愛文芒果產季，屏東縣府舉辦愛文芒果評鑑，今天由縣長周春米（中）揭曉獲獎農友。記者劉星君／攝影

屏東縣 芒果 農民

延伸閱讀

屏東愛文芒果評鑑出爐 奪冠青農種出單顆逾500公克

睽違28年全民運在屏東 健美地點在車城國中引發反彈

打造有溫度南國在地醫療 周春米建構立體化安全網

影／牡丹社事件150周年 周春米：借鏡歷史傳遞愛與和平

相關新聞

屏東愛文芒果評鑑出爐 電機男林仕維奪冠 腰傷讓他青春留鄉

每年4到6月是屏東愛文芒果產季，屏東縣府舉辦愛文芒果評鑑，今年冠軍由枋寮鄉第三代林仕維獲得，他學的是電機工程，返鄉接手家...

昔駐軍寫字抗議缺肉 馬祖西莒沙灘成「許願沙灘」景點

去年3月因運補船多日停航。導致兵士在馬祖西莒坤坵沙灘寫字抗議。現在該處成在地導遊口中的「許願沙灘」，打趣說只要沙灘上寫下...

黑鮪魚大豐收東港批發價暴跌「最低價」 漁會啟動保價收購止跌

黑鮪魚今年豐收，全台進貨量最大的屏東東港魚貨市場，25日單日交易量創下近20年來次高紀錄，網路卻傳出批發價暴跌至「1公斤...

影／大雨高雄湖內區電杆遭雷擊 336戶一度停電

高雄地區今天上午8時許出現大雷雨，湖內區有電杆遭雷擊，導致仁愛街、和平路、忠孝街一帶，總計336戶一度受影響停電，台電緊...

民眾提案高捷黃線Y8、Y9間增設一站 捷運局：站距過短

高雄捷運黃線已動工，近日有民眾在「公共政策網路參與平台」提案，「捷運黃線應在三民區增加1站於正興路口（Y8高雄高工至Y9...

大咖來高雄開唱「黃牛案2年破百件」 議員憂仍存黑數

高雄市近年發展演唱會經濟有成，市府提供主辦方免場租優惠，去年至今已創造68億的經濟產值，但連帶造成黃牛票、網路詐騙案猖獗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。