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高雄加水站條例廢不廢 議員激辯擱置

聯合報／ 記者徐白櫻潘奕言宋原彰／高雄報導
高雄市加水站多，許多人習慣買水喝，有議員提案廢止自治條例，市民擔心市府如何為加水站品質把關。記者宋原彰／攝影
高雄市加水站多，許多人習慣買水喝，有議員提案廢止自治條例，市民擔心市府如何為加水站品質把關。記者宋原彰／攝影

高雄市加水站1448家，市府2021年修訂管理自治條例，規定業者5年內重新申請設立許可，須符合衛生、水利、環保、工務等局處法規，期限至明年1月20日止，未重新申請或未達標者將廢除先前許可，衛生局統計至今僅通過172家。有議員認為市府應輔導業者就地合法，且已有相關法規規範，提案廢止自治條例，但也有議員認為，食安影響甚大，須再充分討論，昨激辯後遭擱置。市議會表示，本會期若未被保留，未來要重提案討論。

衛生局表示，去年7月20日召開跨局處會議，啟動專案輔導計畫，加強輔導修法前已設立仍營運中的加水站；尊重立法機關權責，會持續加強加水站查察與水質品質監督。

高雄市加水站、加水車衛生管理自治條例上路後，業者屢次陳情，認為申請單位多、審查冗長，不可能在期限前獲得許可，屢向議員陳情。去年跟前年都有議員提案修改未通過，今年議員林智鴻直接提案廢止，江瑞鴻附議，24日因人數不足擱置，昨再為程序問題劍拔弩張。

林智鴻指出，水質可依食安法稽查及管理，縣市另設自治條例是疊床架屋，回歸母法管理即可。另由業者自聘衛生管理員可能會有造假風險，反讓主管機關鬆懈。

議員邱于軒、邱俊憲反對廢止。邱于軒表示，飲水牽涉人民健康，不宜貿然廢止，市府已給業者5年緩衝，有問題應從法條中調整。

邱俊憲說，過去也有議員提案修正管制部分，但從沒要直接廢止，高雄加水站多，需要完善管理機制。議員郭建盟、蔡金晏認為，應由市府各局處充分討論比較好。

高雄市盛裝飲用水公會指出，審查局處多，過程短則半年、長則1年，時間拖很久；條文規範不明確，審查標準不一，同一業者在楠梓申請過關、左營卻被否決，曾發生5樓違建，不允許1樓加水站設立的離譜情事，多達6成申請案遭退回。

市民說，若沒有自治條例，市府如何確保民眾能在住家附近取得乾淨飲用水，與其廢除許可，不如加強預先稽查檢驗，或對違規業者加重開罰。

衛生局 議員 高雄市

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