高雄麥當勞之家啟用 供就醫童入住

高雄麥當勞之家昨天啟用，設20間溫馨、多彩及明亮套房，每年提供7300個房間數服務能量，透過醫院社工轉介，來高雄就醫的遠地兒童家庭可申請入住。

根據衛福部統計，台灣19歲以下因癌症、心臟病、罕見疾病就醫人次1年約24萬，麥當勞之家繼台北、台中後拓點高雄。

雲林縣男嬰「滐寶」父母現身分享入住體驗，他們感到自在安心，減輕舟車勞頓壓力。

出生月餘的滐寶被診斷罹患肺動脈閉鎖心臟病，轉診高雄長庚醫院，小小身體歷經3次心導管手術，爸媽同時照顧3歲女兒與6歲兒子，為了每天20分鐘珍貴的加護病房探視時間南北奔波，幸好目前已出院，但未來每半年須定期回診，入住高雄麥當勞叔叔之家，終於有時間喘息。

市長陳其邁表示，高雄兒科病房266床、加護病房130床，提供癌症、罕見疾病或先天性心血管疾病等兒童使用。

過去有不少兒童遠赴台北看病，現在約2成至3成跨區或跨縣市到高雄就醫，家人往返奔波耗去許多時間，麥當勞叔叔之家終於來到高雄，讓他開心又欣慰。

麥當勞叔叔之家慈善基金會執行長溫慧美表示，麥當勞之家距離高醫、長庚、榮總3大醫學中心7至20分鐘車程，有客廳、用餐區、兒童閱讀遊戲區及廚房，每個入住家庭都有自己的冰箱，可以煮家鄉菜。