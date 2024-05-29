快訊

2021年宣布援台疫苗的美參議員三人組 今訪台

輝達大漲推升那指突破1萬7000點再創新高 道指跌逾200點

天氣好轉午後雷雨仍有較大雨勢 吳德榮：鋒面周末再襲台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全民運健美賽選在車城 議員質疑食宿交通不便

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣暌違28年舉辦全民運，議員質疑，健美賽選在車城國中，交通不便、場地設備不足。縣體育會健美委員會也說，車城周邊住宿不便，距離最近的健身房在恆春。縣府體發中心表示，場地由全民運競賽審查委員、中華民國健美協會、屏東縣體育會健美委員會共同場勘評估後決議，住宿量能充裕。

議員陳揚昨在議會說，健美賽事要到距離屏東市1.5小時車程的車城國中比賽，很多外縣市優秀選手聽到地點就不想去，他已經反映多次，但體發中心堅持在車城辦，希望能換地點。

屏東縣體育會健美委員會主委李耀廷無奈說，車城沒有火車站，沒有健身房，住宿少，備餐困難，選手準備賽事困難重重，無法以良好體態上場，且醫療資源有限。

李耀廷說，去年會勘屏東大學、大仁科大、海豐國小、枋寮高中及車城國中，屏東大學屏商校區是最佳場地，網友及選手也選擇屏東大學。

體發中心回應，若競賽場地有爭議，由運動競賽審查會決定；車城國中整體腹地、賽事空間及鄰近住宿環境均符合賽事要求，故於體育署召開第1次競賽審查會議決議，場地訂於車城國中。

車城國中活動中心舞台寬16公尺深8公尺，兩側附屬空間寬廣，賽前準備與熱身無虞，將增設室內大型空調設備，鄰近13間飯店附設健身器材可供選手賽前準備。

住宿 健身房 屏東縣

延伸閱讀

睽違28年全民運在屏東 健美地點在車城國中引發反彈

淡水體育會春季健行好熱鬧 千人響應運動i台灣

獨／屏東縣王船文化館快完工 驚傳工安意外墜樓釀1死

國家級警報響！ 屏東縣大雷雨 牛角灣溪、隘寮北溪災防告警

相關新聞

高雄加水站條例廢不廢 議員激辯擱置

高雄市加水站1448家，市府2021年修訂管理自治條例，規定業者5年內重新申請設立許可，須符合衛生、水利、環保、工務等局...

演唱會黃牛猖獗 民代要求實名制

高雄市發展演唱會經濟有成，去年至今創造68億元經濟產值，但連帶造成黃牛票、網路詐騙案猖獗，文化局近2年已受理161件黃牛...

全民運健美賽選在車城 議員質疑食宿交通不便

屏東縣暌違28年舉辦全民運，議員質疑，健美賽選在車城國中，交通不便、場地設備不足。縣體育會健美委員會也說，車城周邊住宿不...

高雄麥當勞之家啟用 供就醫童入住

高雄麥當勞之家昨天啟用，設20間溫馨、多彩及明亮套房，每年提供7300個房間數服務能量，透過醫院社工轉介，來高雄就醫的遠...

屏東愛文芒果評鑑出爐 電機男林仕維奪冠 腰傷讓他青春留鄉

每年4到6月是屏東愛文芒果產季，屏東縣府舉辦愛文芒果評鑑，今年冠軍由枋寮鄉第三代林仕維獲得，他學的是電機工程，返鄉接手家...

昔駐軍寫字抗議缺肉 馬祖西莒沙灘成「許願沙灘」景點

去年3月因運補船多日停航。導致兵士在馬祖西莒坤坵沙灘寫字抗議。現在該處成在地導遊口中的「許願沙灘」，打趣說只要沙灘上寫下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。