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全民運健美賽選在車城 議員質疑食宿交通不便
屏東縣暌違28年舉辦全民運，議員質疑，健美賽選在車城國中，交通不便、場地設備不足。縣體育會健美委員會也說，車城周邊住宿不便，距離最近的健身房在恆春。縣府體發中心表示，場地由全民運競賽審查委員、中華民國健美協會、屏東縣體育會健美委員會共同場勘評估後決議，住宿量能充裕。
議員陳揚昨在議會說，健美賽事要到距離屏東市1.5小時車程的車城國中比賽，很多外縣市優秀選手聽到地點就不想去，他已經反映多次，但體發中心堅持在車城辦，希望能換地點。
屏東縣體育會健美委員會主委李耀廷無奈說，車城沒有火車站，沒有健身房，住宿少，備餐困難，選手準備賽事困難重重，無法以良好體態上場，且醫療資源有限。
李耀廷說，去年會勘屏東大學、大仁科大、海豐國小、枋寮高中及車城國中，屏東大學屏商校區是最佳場地，網友及選手也選擇屏東大學。
體發中心回應，若競賽場地有爭議，由運動競賽審查會決定；車城國中整體腹地、賽事空間及鄰近住宿環境均符合賽事要求，故於體育署召開第1次競賽審查會議決議，場地訂於車城國中。
車城國中活動中心舞台寬16公尺深8公尺，兩側附屬空間寬廣，賽前準備與熱身無虞，將增設室內大型空調設備，鄰近13間飯店附設健身器材可供選手賽前準備。
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