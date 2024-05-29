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演唱會黃牛猖獗 民代要求實名制

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導

高雄市發展演唱會經濟有成，去年至今創造68億元經濟產值，但連帶造成黃牛票、網路詐騙案猖獗，文化局近2年已受理161件黃牛檢舉案，議員質疑存在極大黑數，要求市府應強制免場租專案的廠商採取實名制售票，或優先租借場地給實名制售票廠商。市長陳其邁回應，文化局已主動溝通各廠商採實名制，經紀代理公司很認同。

高雄去年舉辦117場演唱會，今年1到4月舉辦54場演唱會，去年至今警察局查獲11件網購門票詐騙案、2件不正當程式（AI）搶買票，文化局則受理161件黃牛檢舉案，已開罰24件、調查辦理中的共115件，

議員鄭孟洳認為，為嚴防黃牛、詐騙，文化局應強制針對免場租專案的廠商實名制售票，或優先租借場地給採實名制售票廠商，另針對如有不良記錄或超賣票券的廠商收取租金。

李雅慧說，今年第1季假網拍門票詐騙數較去年上升1成5，過去以社維法懲處不痛不癢，但新法上路後改以票價10至50倍金額開罰，仍無法增加檢舉數，恐存在不少黑數。

另建議，韓國採3階段實名制，日本採抽選制、實名制，或使用QR code及臉部認證，還有廠商祭出反制，若發現票券非本人購買，座位會被貼無效席。

陳其邁表示，文化局已主動溝通建議各演唱會廠商採實名制，目前國際大型經紀代理公司，與市府有多年合作經驗，十分認同實名制購票，中央也會對此提供補助方案。

實名制 文化局 詐騙

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