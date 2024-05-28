昔駐軍寫字抗議缺肉 馬祖西莒沙灘成「許願沙灘」景點

去年3月因運補船多日停航。導致兵士在馬祖西莒坤坵沙灘寫字抗議。現在該處成在地導遊口中的「許願沙灘」，打趣說只要沙灘上寫下願望，就有機會實現。

當地民眾林小姐說，西莒因先天條件限制，冬天貨船行駛狀況不穩，導致去年駐軍因此不滿，在坤坵沙灘上寫字抗議，更引起媒體大幅報導。後來，有導遊介紹坤坵沙灘時，打趣說阿兵哥在此寫字抗議後缺肉問題就獲解決，鼓勵遊客也在沙灘留下願望。不少人則認為可增設打卡點，創造新的觀光特色。

馬祖國家風景區管理處副處長黃桂珠今天接受中央社記者訪問表示，有聽說「許願沙灘」，如何創造景點並拉長遊客停留西莒時間，也是馬管處持續努力目標。目前西莒因服務設施相對缺乏，故今年會先整修菜浦澳公廁等基礎設施，後續將在整合軍方已釋出之據點與周邊自然景點，以景區為概念作整體規劃。

連江縣交通旅遊局副局長石人文則說，坤坵沙灘能看到亞洲唯一「方塊海」奇景，藍眼淚季節更吸引許多觀光客前往拍照。為讓民眾更方便欣賞，交旅局於官方Facebook粉絲專頁公布方塊海建議觀賞時段表（https://reurl.cc/QRVQpO），有興趣的民眾可依照表上時間前往。

連江縣副縣長陳冠人日前跟中央社記者說，贊同許願沙灘概念，他本人還身體力行在沙灘上寫字留念，並認為應正面思考，化危機為轉機，就能處處皆風景。希望民眾到訪西莒，可以來坤坵沙灘走走、寫下心願，讓潮水帶走願望，留下回憶。