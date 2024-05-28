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屏東愛文芒果評鑑出爐 奪冠青農種出單顆逾500公克

中央社／ 屏東縣28日電
屏東愛文芒果進入產季，縣府鼓勵農民更具市場競爭力，舉辦評鑑會，28日下午由縣長周春米（左）揭曉結果並頒獎表揚，冠軍由枋寮地區農會輔導的果農林仕維（右）奪下。中央社
屏東愛文芒果進入產季，縣府鼓勵農民更具市場競爭力，舉辦評鑑會，28日下午由縣長周春米（左）揭曉結果並頒獎表揚，冠軍由枋寮地區農會輔導的果農林仕維（右）奪下。中央社

屏東愛文芒果進入產季，縣府鼓勵農民更具市場競爭力，舉辦評鑑會，結果今天出爐，由枋寮返鄉青農林仕維奪冠，他學習病蟲防治、應對天災，種出單顆重量達500公克的芒果。

屏東芒果種植面積約4212公頃，是全台地2大產區，生產鄉鎮為枋寮、枋山、獅子、春日等地，年產量約3萬7985公噸，每年4月底陸續可品嚐到屏東愛文芒果，主要產期落在5至6月。

評鑑活動經過產、官、學專家共同評鑑，果品依評鑑標準外觀、重量、口感、糖度與包裝設計進行綜合評比，今天下午由屏東縣長周春米揭曉結果並頒獎表揚，枋寮地區農會輔導的果農林仕維、陳潔芳分獲冠軍、亞軍，季軍由枋山地區農會輔導的黃秀娟拿下，5名獲優勝的果農包括陳博貴、周植龍、盧旺昇、鄭瑞豐、林勝坤。

周春米說，透過評鑑活動，可以加強宣導農民從產地提升品質，建立分級包裝觀念，增加市場競爭力，提高農民收益；愛文芒果為屏東縣重要的夏季水果，同時為外銷主力果品，日前通過日本檢疫，即將開啟銷日之旅，顯示出屏東芒果擁有絕佳風味與競爭力。

林仕維表示，他學的是電機工程，在外地工作1年因腰部受傷返鄉投入芒果種植，接手家裡芒果園5年時間，過程除了有家人教導，也去到改良場、農會上課，隨時吸收農業知識，學習病蟲害防治及應對天災，種出來的芒果單顆約可達500公克以上。

芒果 農民

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