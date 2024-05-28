高雄垃圾傳由台東代燒？ 縣議員憂底渣、飛灰恐衝擊米價

高雄市的垃圾傳出要運到台東焚化爐代燒，台東縣議員擔心燒完的底渣和飛灰固化物會運到孕育良質米的縱谷鄉鎮，恐將影響米價及觀光。縣環保局表示，要不要代燒，都要送議會審議小組決定。

縣長饒慶鈴說，就算結果同意要代燒，燒完的垃圾一定得帶回去，不管代燒其他縣市都是要自行帶回去，底渣和飛灰不可能留在台東，「我們也沒有能力來處理，這部分是很清楚的，沒有模糊空間」。

台東焚化爐已試營運1年半的時間，距離營運剩下半年，因此，縣府目前正著手規畫焚化爐未來營運方向，但傳出高雄市請託台東代燒垃圾，引起議員關注，希望底渣和飛灰勿留在台東。

議員潘貴蘭指出，焚化後的底渣和飛灰固化物若要放到縱谷鄉鎮垃圾掩埋場，一定影響農產品及觀光發展，到時沒人想買優質米、紅烏龍等農品，也會降低來縱谷旅遊的意願，縣府不能不重視。

饒慶鈴強調，目前焚化爐底渣和飛灰固化物都花錢拿到外縣市處理，沒有留在台東內，之前在高雄代燒的垃圾，所產生的底渣和飛灰現在還有暫存1萬2000公噸，一樣是花錢去化。

環保局表示，議會有成立焚化爐審議小組，縣長也多次進行專案報告說明，高雄市的垃圾要不要代燒，此案會送議會焚化爐審核小組，通過後才會同意代燒，民眾不用過於擔心。