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黑鮪魚大豐收東港批發價暴跌「最低價」 漁會啟動保價收購止跌

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東東港魚貨市場黑鮪魚因量大價跌，區漁會請漁業署調撥冷凍庫支援外，今天也啟動次級魚體每公斤100元保證收購機制，不讓處於低檔的魚價再下跌。圖／東港區漁會提供
屏東東港魚貨市場黑鮪魚因量大價跌，區漁會請漁業署調撥冷凍庫支援外，今天也啟動次級魚體每公斤100元保證收購機制，不讓處於低檔的魚價再下跌。圖／東港區漁會提供

黑鮪魚今年豐收，全台進貨量最大的屏東東港魚貨市場，25日單日交易量創下近20年來次高紀錄，網路卻傳出批發價暴跌至「1公斤50元」的史上低價，區港會除澄清是漁民急於出售需超低溫冷凍的次級品，也請漁業署調撥冷凍庫支援，今早復市仍爆量進貨299尾，區漁會也啟動次級魚體每公斤100元保證收購機制，不讓處於低檔的魚價再探底。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸總說，截至今天已捕獲3165尾黑鮪魚，較去年同期增加648尾，進貨數量牽動拍賣市形價格的波動，加上缺乏超低溫冷凍庫，上周市場交易時承銷商不敢收購，導致規格與品質可做生食的鮮魚體拍賣後，專做魚排等熟食、魚鬆等加工製品用的的次級品魚體，因承銷商競購意願低，出現創新低價；這兩年捕獲量衝高，也突顯東港漁港亟需低溫冷鏈設備的保鮮需要

總幹事鄭鈺宸說，今年做熟食、加工品用的次級魚體，隨捕獲量多呈現價格下滑，承銷商因找不到低溫冷凍庫，不敢進場收購，在縣府和立委徐富癸辦公室協助下，昨天前往漁業署協調並調撥佳冬鄉的低溫冷凍庫支援，紓解保鮮問題。

漁會今天起啟動每公斤100元保價機制，讓次級品價格維持在百元以上，市場買氣熱絡，冰鮮黑鮪魚價格仍保持去年量大期間每公斤200至300元的低檔價位，全部賣光。

縣府農業處表示，每年5至7月初為屏東黑鮪魚文化觀光季，也是黑鮪魚捕獲量的高峰期，每年的魚市場拍賣價格，都會因市場供需狀況波動，魚體規格與鮮度品質也會影響價格，冷凍庫不足，會造成部分漁民廉價出售需要超低溫冷凍的次級品，除協調佳冬冷凍庫支援，中央已同意在東港鹽埔漁港設冷鏈加工廠，枋寮冷鏈以養殖漁業為主，鹽埔漁港以近海漁業為主，方便就近使用。

黑鮪魚最近量大價跌，拍賣均價從上月底的每公斤千元跌至125元，但消費者多抱怨無感，海鮮餐廳業者供應的黑鮪生魚片不見跟著調降；東港華僑市場吳姓業者說，適合供生食的冰鮮黑鮪魚，屬於上價，數量不多，批發價仍在300至400元間的高檔，進入季尾聲數量漸漸變少，又會回到高價，業者是取魚汍期中間值的價位。

屏東東港魚貨市場黑鮪魚因量大價跌，區漁會請漁業署調撥冷凍庫支援外，今天也啟動次級魚體每公斤100元保證收購機制，不讓處於低檔的魚價再下跌。圖／東港區漁會提供
屏東東港魚貨市場黑鮪魚因量大價跌，區漁會請漁業署調撥冷凍庫支援外，今天也啟動次級魚體每公斤100元保證收購機制，不讓處於低檔的魚價再下跌。圖／東港區漁會提供

東港 黑鮪魚

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