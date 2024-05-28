高雄特色節電方案開跑 最高獎金30萬元

高雄市邀請商圈社區參加「節電參與式預算提案」，經專家評比及網路票選，最高獎金30萬元。高市經發局表示，期待透過民間的參與，激盪出更具創意和高雄在地特色的節電方案。

經發局表示，去年節電參與式預算整體活動約累積8萬5000度/年的節電效益。今年「節電參與式預算」總獎金高達新台幣80萬，6月11日起開放提案申請，近期也將在岡山、左營、小港舉辦3場說明會及1場工作坊。

經發局今天發布新聞稿指出，為了鼓勵商圈社區參與，今年不僅提高獎金額度，也特別開放法人團體均可報名參加，同時由專家與報名單位進行培力工作坊，提升計畫品質與成效，提升公民社會參與，讓節電成為市民的日常生活。

經發局說明，6月7日舉辦的工作坊邀請去年第1名「臻愛福山社區發展協會」分享節電成果案例，理事長葉德龍表示，112年除強化社區自有的關懷活動外，也辦理如節能低碳草地故事、夜間書香小圖書館、不插電節能闖關遊戲等節電推廣活動。

經發局補充，3場次活動說明會將講解計畫內容與提案方式，並分享執行經驗與成效，也會實際演練並教導撰寫提案申請書。日期分別為29日岡山區農會、30日左營區公所，以及31日小港區公所。

節電提案為6月11日至7月10日，前4名將分別獲得30萬元、25萬元及10萬元（2名）獎勵金。另外擇優10名可獲5000元獎金。