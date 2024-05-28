澎湖發端午敬老禮金5000元 近2萬名長者受惠

澎湖今天開始發放端午敬老平安禮金，全縣65歲以上有1萬9975人，每人5000元，發放金額總數近億元，讓長者有個豐足的端午佳節。

澎湖縣長陳光復與議長陳毓仁等人到澎湖選委會了解平安禮金發放情形。陳毓仁強調，對於縣民的各項福利政策，議會會全力支持。

陳光復表示，澎湖長者的人口近2萬人，佔人口數近20％，為落實對長者的照顧，上任後首創有「端節平安禮金」，設籍澎湖滿3年的65歲以上長者，每人在端節前夕，發放敬老平安禮金新台幣5000元。

縣府社會處表示，今年端節平安禮金，全縣65歲以上有1萬9975人，每人5000元，發放總金額達9987萬5000元，今天動員90名工作人員清點，放入印有賀詞的專用禮袋，在警方戒護下分送至各村里，委託各村里長及村里幹事發放，表達縣府及縣議會對長者的祝福。