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高雄居民成立獼猴巡守隊 針對餵食熱點巡查舉報

中央社／ 高雄28日電

高雄柴山獼猴多，當地鼓山區桃源里近日成立「桃源里獼猴巡守隊」，由里長召集居民共19人組成，是高雄首次由在地社區自主組織的獼猴巡守隊，針對13處餵食熱點進行巡查與舉報。

高雄市農業局今天發布新聞稿表示，與鼓山區桃源里歷經半年討論與規劃，於26日正式成立「桃源里獼猴巡守隊」，由里長李慶賢召集當地熱心居民共19人組成。這也是高雄市首次由在地社區自主發起組織的獼猴巡守隊。

「桃源里獼猴巡守隊」主要工作是向遊客宣導禁止餵食政策，並針對13處餵食熱點進行不定時巡查與違法餵食蒐證與舉報。另外在不傷及獼猴等考量下，巡守隊不使用漆彈槍與空氣槍，改試用安全性較高的充電式水彈槍來巡護。

農業局表示，希望藉由主動出擊維護桃源里的居住環境與安全，並希望透過減少餵食、增加獼猴對人類的警戒性，未來能慢慢減少獼猴下山等餵食與搶食的行為，降低人猴衝突。

巡守隊成立當日，農業局也邀哺乳動物學專家裴家騏，對巡守隊成員進行相關知識與技能教導。裴家騏表示，人類餵食猴子會讓猴子誤判情勢，要重塑人猴新文化，就是不要餵食，不要主動接觸猴子。

農業局也針對李慶賢建議的餵食熱點，設計禁止餵食告示牌，讓告示宣導的辨識度提高、讓人更容易記住，進一步深入理解達到防治與改善。農業局並呼籲民眾不要餵食獼猴，如看到違規餵食行為，可進行蒐證向1999或農業局舉報。

巡守 桃源

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