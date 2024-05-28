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民眾提案高捷黃線Y8、Y9間增設一站 捷運局：站距過短

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄市三民區正興里與灣中里人口稠密，有民眾在「公共政策網路參與平台」提案高捷黃線應於此處的Y8至Y9間增設一站。記者潘奕言／攝影
高雄市三民區正興里與灣中里人口稠密，有民眾在「公共政策網路參與平台」提案高捷黃線應於此處的Y8至Y9間增設一站。記者潘奕言／攝影

高雄捷運黃線已動工，近日有民眾在「公共政策網路參與平台」提案，「捷運黃線應在三民區增加1站於正興路口（Y8高雄高工至Y9大港間）」，至今有7人附議。不過捷運局及專家均表示，Y8至Y9站距1200公尺，站距適當，若中間再增設一站，站距將過短。

據相關資料，捷運黃線Y8高雄高工站（暫名）位於建工路與新民路口一帶，可與輕軌站外轉乘，路線沿著建工路至民族路左轉，在民族路及晉元街口一帶設立Y9大港站（暫名），可與未來的捷運紫線轉乘。

提案指出，黃線採輕軌規畫階段即設此站，改地下捷運時因非轉乘站考量才被捨棄。黃線在三民區路段，僅此處方圓400公尺大樓林立，為人口最密集的區域。

另外根據捷運紅線經驗，旅運量最多的除轉乘站外，也是在鄰近大樓林立的站點。若此增設一站，距Y8、Y9站都有600至700公尺，與Y9與Y10站的600公尺相當，增設後並無站距過短的問題。

高雄市捷運局表示，在市中心人口密集區，市區捷運車站間距一般在800至 1200公尺。目前Y8至Y9站距以兩站出入口計算約1200公尺，站距適當，若中間再增設一站，站距會過短。

當初黃線規畫為輕軌時此處有設站，是因捷運與輕軌設站要求不同，輕軌站距約500至800公尺，比捷運短。另外Y9至Y10民族站（暫名）距雖為約650公尺，但因考慮Y10與台鐵民族站有轉乘功能，這也是設站的重要考量。

林姓居民表示，附近的正興里與灣中里加起來有2萬人，人口稠密，非常需要便捷的大眾運輸。這兩里居民若要到Y8或Y9站都有段距離，希望捷運局規畫設站時，也能將人口密集度納入考量。

市議員張博洋表示，正興路口一帶周邊大樓林立，是人口密集區，若能設站當然對在地民眾搭乘大眾運輸有更大便利性，建議捷運局多蒐集在地意見，研擬可行性。

樹德科大流通管理系副教授陳佳宏表示，捷運站間距離若過近，服務速度及品質將受影響。Y8至Y9間站距1200公尺仍在合理民眾服務範圍內，若中間增設一站，站距將低於600公尺，並不建議，若強化YouBike或公車轉乘功能，也能滿足民眾需求。

捷運局表示，目前黃線土建標已發包二標，尚有一標評選中，其餘正辦理細部設計作業。另根據高市府規定，若提案於45天內附議超過1500人即成案，權責機關對於成案的提案，應研擬具體回應，並視需要召開研商會議，邀集提議者、相關機關、利害關係人（團體）及附議市民代表共同討論。

高雄市三民區正興里與灣中里人口稠密，有民眾在「公共政策網路參與平台」提案高捷黃線應於此處的Y8至Y9間增設一站。記者潘奕言／攝影
高雄市三民區正興里與灣中里人口稠密，有民眾在「公共政策網路參與平台」提案高捷黃線應於此處的Y8至Y9間增設一站。記者潘奕言／攝影

大眾運輸 輕軌 高雄捷運

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