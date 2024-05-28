快訊

法網／謝淑薇想為國奪奧運獎牌 紐媒好奇只帶2球拍且沒贊助商

前刑大隊長林明佐貪汙洩密...檢第三波搜索 博弈老闆、前記者收押

韓式甜點「扁可頌」爆紅賣進台灣超商、麵包店 一票人喊邪門歪道：包包就有

高雄雷雨336戶停電 台電搶修約1小時復電

中央社／ 高雄28日電

高雄市今天上午大雷雨來襲，台電開關遭受雷擊，造成湖內區仁愛街、和平路、忠孝街一帶上午8時37分共336戶停電。事發後台電出動搶修，並於上午9時42分全數復電。

中央氣象署發布豪雨特報，鋒面通過，易有短延時強降雨，今天新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨。

高雄市今天上午大雷雨，湖內區仁愛街、和平路、忠孝街一帶上午8時37分有336戶停電，台電發布訊息表示，經查，事故原因是開關受雷擊所致。

台電表示，事故發生，立即出動搶修，第一時間系統自動隔離故障區間及轉供復電，於1分鐘內復電292戶近9成。其餘44戶於上午9時42分全數復電。台電表示，將持續強化防雷措施，降低因雷雨停電事故發生。

停電 台電 大雷雨

延伸閱讀

新竹金山街停電 台電：民眾車輛撞變電箱、已復電

居民擅裝充電樁走火？ 晴空匯主委駁斥：台電都有認可、驗收

不是電桿火災！新竹香山1350戶大停電原因曝 「凶手」遭電擊慘死

新竹香山1300戶大停電 台電搶修中…估晚間9點復電

相關新聞

影／大雨高雄湖內區電杆遭雷擊 336戶一度停電

高雄地區今天上午8時許出現大雷雨，湖內區有電杆遭雷擊，導致仁愛街、和平路、忠孝街一帶，總計336戶一度受影響停電，台電緊...

民眾提案高捷黃線Y8、Y9間增設一站 捷運局：站距過短

高雄捷運黃線已動工，近日有民眾在「公共政策網路參與平台」提案，「捷運黃線應在三民區增加1站於正興路口（Y8高雄高工至Y9...

鋒面影響高雄大雨磅礡 上午11時已達豪雨等級

高雄受鋒面通過影響，今天各地下起大雨，雲層低沉，街頭也霧濛濛，到今天上午近11時，彌陀3小時下101毫米雨量，高雄氣象站...

影／首度榮獲「五星市長」 陳其邁：我一定會做到任期最後一天

遠見雜誌民調昨天公布「2024年縣市長施政滿意度調查」，高雄市長陳其邁首次奪下「五星級市長」殊榮，成績更是創下高雄市長滿...

低光害屏東搶攻星空旅遊商機 墾丁社頂星光音樂饗宴6月7日登場

星空旅遊漸成趨勢，許多國家均投注大量資源推廣，屏東縣擁有視野遼闊、低光害與無霾害的優異天文觀測條件，縣府搶攻星空旅遊商機...

高市半夜馬路出現天坑 水管漏水釀禍台水「活水」搶修

今晨高雄市五權街、和平一路口出現不明原因的路面坍塌，直徑1.5公尺、深約30公分的坑洞，經查為地下一條100mm的自來水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。