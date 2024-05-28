高雄雷雨336戶停電 台電搶修約1小時復電

高雄市今天上午大雷雨來襲，台電開關遭受雷擊，造成湖內區仁愛街、和平路、忠孝街一帶上午8時37分共336戶停電。事發後台電出動搶修，並於上午9時42分全數復電。

中央氣象署發布豪雨特報，鋒面通過，易有短延時強降雨，今天新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨。

高雄市今天上午大雷雨，湖內區仁愛街、和平路、忠孝街一帶上午8時37分有336戶停電，台電發布訊息表示，經查，事故原因是開關受雷擊所致。

台電表示，事故發生，立即出動搶修，第一時間系統自動隔離故障區間及轉供復電，於1分鐘內復電292戶近9成。其餘44戶於上午9時42分全數復電。台電表示，將持續強化防雷措施，降低因雷雨停電事故發生。