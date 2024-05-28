鋒面影響高雄大雨磅礡 上午11時已達豪雨等級

高雄受鋒面通過影響，今天各地下起大雨，雲層低沉，街頭也霧濛濛，到今天上午近11時，彌陀3小時下101毫米雨量，高雄氣象站已對彌陀發布豪雨特報。

今天上午近9時高雄下起大雨，高雄鬧區雨勢漸增，雲層降低，掩蓋大樓，街頭因雨勢驟下也顯得霧濛濛一片，能見度低。

高雄氣象站在上午近11時通報，彌陀在3小時已測得101毫米雨量，已達豪雨標準，北高雄地區許多地方也出現淹水。

據高雄氣象站上午11時表示，國一S342K氣象測站測得112.5毫米雨量、小林106毫米、彌陀103.5毫米、橋頭101.5毫米，已是豪雨等級。