影／首度榮獲「五星市長」 陳其邁：我一定會做到任期最後一天

遠見雜誌民調昨天公布「2024年縣市長施政滿意度調查」，高雄市長陳其邁首次奪下「五星級市長」殊榮，成績更是創下高雄市長滿意度6年來新高。陳其邁今天上午出席活動時說，剩下2年多的任期，高雄市長是他這一輩子的公職，他願意為故鄉高雄努力付出所有心力，「所以我一定會做到任期的最後一天」，好好建設高雄。

根據遠見雜誌民調公布的施政滿意度調查結果，陳其邁榮獲市民給予五星滿意度，其他表現也突出，包括縣市首長負評年減最多、觀光滿意度全台最高、交通滿意度六都最高、高雄市長滿意度創6年來新高、高雄市長施政分數創7年來新高、八大面向平均滿意度創8年來新高。

陳其邁今天上午出席高雄麥當勞叔叔之家落成啟用記者會，他接受媒體聯訪時表示，獲得遠見雜誌五星市長殊榮，也要持續地努力，因為不斷地進步，才能讓市民能夠過更好的生活，「這個是我最大的心願」。

陳其邁說，特別感謝所有市民朋友大家共同合作，因為有很多在城市的復興，或者是在城市的改造過程都需要大家能夠團結，「有一個一致的目標」，像這幾年的演唱會經濟、台積電等投資的落腳，利用這些重大投資，來翻轉高雄在未來產業的發展。

陳其邁表示，包括現在在做的亞灣2.0的計畫，怎麼樣打造高雄成為一個AI的生態聚落，跟5G AIoT的應用服務，讓高雄從硬實力轉換成軟實力，這是現在正在努力的。這幾天信驊科技、Skymizer等IC設計大廠也到高雄投資，「我想我們要不斷的跟時間賽跑」。