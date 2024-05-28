快訊

誠信呢？人資口頭答應46K 她開心回絕其他公司「突改成42K」

烤鴨油鍋起火！頂級自助餐「島語」煙霧瀰漫 漢來：將全額退費

國會改革今拚三讀…羅智強曝綠營反制招數 最有可能使出「釋憲」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／首度榮獲「五星市長」 陳其邁：我一定會做到任期最後一天

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天上午接受媒體訪問時表示，高雄市長是他這一輩子的公職，他會做到任期最後一天。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今天上午接受媒體訪問時表示，高雄市長是他這一輩子的公職，他會做到任期最後一天。記者王勇超／攝影

遠見雜誌民調昨天公布「2024年縣市長施政滿意度調查」，高雄市長陳其邁首次奪下「五星級市長」殊榮，成績更是創下高雄市長滿意度6年來新高。陳其邁今天上午出席活動時說，剩下2年多的任期，高雄市長是他這一輩子的公職，他願意為故鄉高雄努力付出所有心力，「所以我一定會做到任期的最後一天」，好好建設高雄。

根據遠見雜誌民調公布的施政滿意度調查結果，陳其邁榮獲市民給予五星滿意度，其他表現也突出，包括縣市首長負評年減最多、觀光滿意度全台最高、交通滿意度六都最高、高雄市長滿意度創6年來新高、高雄市長施政分數創7年來新高、八大面向平均滿意度創8年來新高。

陳其邁今天上午出席高雄麥當勞叔叔之家落成啟用記者會，他接受媒體聯訪時表示，獲得遠見雜誌五星市長殊榮，也要持續地努力，因為不斷地進步，才能讓市民能夠過更好的生活，「這個是我最大的心願」。

陳其邁說，特別感謝所有市民朋友大家共同合作，因為有很多在城市的復興，或者是在城市的改造過程都需要大家能夠團結，「有一個一致的目標」，像這幾年的演唱會經濟、台積電等投資的落腳，利用這些重大投資，來翻轉高雄在未來產業的發展。

陳其邁表示，包括現在在做的亞灣2.0的計畫，怎麼樣打造高雄成為一個AI的生態聚落，跟5G AIoT的應用服務，讓高雄從硬實力轉換成軟實力，這是現在正在努力的。這幾天信驊科技、Skymizer等IC設計大廠也到高雄投資，「我想我們要不斷的跟時間賽跑」。

陳其邁

延伸閱讀

影／高雄大雨！國1岡山路段積水 網友驚呼「我是在路上行舟嗎」

首獲五星市長 陳其邁：代表更高挑戰與期許還在眼前

高雄女孩籲不應立惡法 陳其邁︰提醒從政者傾聽民意

高市主委人選牽動2026高雄市長？陳其邁：主委跟下屆市長無關

相關新聞

屏縣長治鄉長補選 民進黨籍鄉代邱佳娟表態參選

屏東縣長治鄉長古佳川因犯貪汙治罪條例遭屏東地院判處8年徒刑、褫奪公權5年，縣府派代理鄉長後，古佳川4月底請辭，鄉長任期還...

鋒面影響高雄大雨磅礡 上午11時已達豪雨等級

高雄受鋒面通過影響，今天各地下起大雨，雲層低沉，街頭也霧濛濛，到今天上午近11時，彌陀3小時下101毫米雨量，高雄氣象站...

影／首度榮獲「五星市長」 陳其邁：我一定會做到任期最後一天

遠見雜誌民調昨天公布「2024年縣市長施政滿意度調查」，高雄市長陳其邁首次奪下「五星級市長」殊榮，成績更是創下高雄市長滿...

低光害屏東搶攻星空旅遊商機 墾丁社頂星光音樂饗宴6/7登場

星空旅遊漸成趨勢，許多國家均投注大量資源推廣，屏東縣擁有視野遼闊、低光害與無霾害的優異天文觀測條件，縣府搶攻星空旅遊商機...

高市半夜馬路出現天坑 水管漏水釀禍台水「活水」搶修

今晨高雄市五權街、和平一路口出現不明原因的路面坍塌，直徑1.5公尺、深約30公分的坑洞，經查為地下一條100mm的自來水...

影／高雄大雨！國1岡山路段積水 網友驚呼「我是在路上行舟嗎」

受到鋒面影響，高雄市今天上午下起大雨，有網友開車行經國道一號中山高岡山路段，發現路面積水，忍不住驚呼「我的天我是在路上行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。