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低光害屏東搶攻星空旅遊商機 墾丁社頂星光音樂饗宴6月7日登場
星空旅遊漸成趨勢，許多國家均投注大量資源推廣，屏東縣擁有視野遼闊、低光害與無霾害的優異天文觀測條件，縣府搶攻星空旅遊商機推出「屏東星旅行」，去年推薦十大觀星場域，燦爛美麗的星空令人震撼，吸引旅客賞銀河、追流星雨，今年再推星光音樂饗宴，大提琴家張正傑在墾丁社頂自然公園用優美琴聲陪伴民眾賞星。
縣府交通旅遊處說，屏東擁有絕佳的星空觀測條件，縣府重新修繕公共建設整體環境，把周邊景點串聯起來，為呈現屏東的璀璨星海，去年動員超過100人次天文同好，拍攝超過2萬張星空照片，並製作1分鐘的縮時影片，完美呈現天文瞬息變化的美景，向國人推薦包括德萊公園、海口港沙灘、社頂自然公園、鵝鑾鼻公園、龍磐公園大草原、佳樂水風景區、八瑤灣、高士神社、旭海沙灘、東源部落遊客服務中心等十大觀星場域。
交旅處說，星光音樂饗宴6月7日晚上7時至10時在社頂自然公園登場，免費入場，依據星象表， 當天農曆初二屬於「新月」時刻，日落後，新月將在西方低空出現，民眾可隨著琴聲，迎接夏季星空從東方漸漸升起；台北市天文協會理事長劉志安、屏東縣天文協會理事長施世治將在現場導覽，備有巨砲望遠鏡，帶領民眾探索迷人的深空天體，同時安排星空導覽解說員，引導民眾用相機與銀河合照，留下難忘的一刻。
大提琴家張正傑說，本次將帶來別開生面的樂曲，社頂部落是夜探梅花鹿的秘境，更是屏東生態旅遊的場域，將搭配逐漸浮現的壯麗銀河，展現靜夜星空的柔美與澄澈宇宙的遼遠。交旅處長黃國維說，幸運的話，活動期間還可能與梅花鹿偶遇，屏東各旅遊資訊站除提供十大觀星場域介紹外，還有十大流星雨時間軸、科普小知識及周圍旅宿資訊，歡迎夏日來屏東摘星。
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