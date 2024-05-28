高市半夜馬路出現天坑 水管漏水釀禍台水「活水」搶修

今晨高雄市五權街、和平一路口出現不明原因的路面坍塌，直徑1.5公尺、深約30公分的坑洞，經查為地下一條100mm的自來水管漏水造成。今早自來水公司也緊急派員搶修，以活水作業模式，並無影響當地居民用水。

今天凌晨2點左右，位於五權街與和平一路交叉口出現一處直徑約1.5公尺寬的坑洞，經查為地下一條直徑100mm的PVPC自來水管漏水，高雄市工務局先以三角錐圍起以防交通意外發生，也通知自來水公司於今早8點半進場搶修。

為期搶修順利，自來水公司原本發出非計畫型停水公告，將影響區域高雄市苓雅區林中里、林西里，約108戶用水。自來水第七區管理處副處長徐志宏表示，經維修工程人員進場後發現可做「活水」搶修，改以不停水方式搶修，預計中午以前就可修好。