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影／高雄大雨！國1岡山路段積水 網友驚呼「我是在路上行舟嗎」
受到鋒面影響，高雄市今天上午下起大雨，有網友開車行經國道一號中山高岡山路段，發現路面積水，忍不住驚呼「我的天我是在路上行舟嗎！」網友還拍下車輛通過積水處建起水花的影片，直說開車這麼多年，第一次遇到高速公路上淹水開車，「狂，真的狂！」
除了中山高積水，高雄梓官區信義路1巷往納骨塔方向今天上午9時許，積水最深達60公分，警方拉起封鎖線管制通行。
高雄市長陳其邁今天上午受訪說，這幾天高雄從原來的乾旱，「每次雲雨胞過去都閃過高雄，雨量有點偏少」，今天這場大雨，早上大概是在北高雄比較多，在茄萣、路竹，現在雲雨胞逐漸往山區移動，現在這個時間點是在市區，等一下大概再1個小時、2個小時後，就會把水下在集水區。
陳其邁表示，為了防止市區淹水，已要求水利局水閘門及抽水馬達都必須準備好，另外在整個低窪地區也必須注意這幾天強降雨，也隨時注意氣象局大雨特報，務必在大雨來臨能夠將災害減到最低，讓集水區有更多水量來因應極端氣候挑戰。
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