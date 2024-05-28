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從小魚販到博士 黃雄鵬的生命故事激勵失怙弱勢青年

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
頒獎典禮中播放黃雄鵬博士勵志微電影，勉勵在艱困中的青年，努力翻轉逆境。記者王昭月／翻攝
頒獎典禮中播放黃雄鵬博士勵志微電影，勉勵在艱困中的青年，努力翻轉逆境。記者王昭月／翻攝

高雄電氣裝置業工會創會理事長黃雄鵬年幼失學，國小畢業就到市場賣魚掙錢，熟客蔡老師勉勵他「要讀冊」，一席話激勵他苦讀43年，60歲那年終於取得博士學位，他的生命故事激勵人心，高雄市模範父親協會理事長黃良華以黃雄鵬的經歷勉勵艱困中的失怙青年，積極翻轉人生逆境。

高雄市模範父親協會為鼓勵失怙或清寒優秀青年努力向學，勇於追夢，每年頒發獎學金暨助學金，113學年度共頒發出135.9萬元，其中大學以上有70人，高中職30人，另11人未符合申請獎學金要件，但都是失怙，或父親臥床或沒有工作能力的青年，經審查亦予以鼓勵。

今年頒獎典禮特別播放黃雄鵬博士勵志微電影，並邀黃現身說法。黃雄鵬幼年家境清寒，8歲開始賣糖果貼補家用，小學畢業到魚攤賣魚，18歲創業開一人水電行，到後來擁有超過百名員工的2家甲級水電公司，過程中他從未放棄求知機會，60歲那年終於取博士學位，印證「只要夠努力，不怕出身低」。

「黃雄鵬博士的人生經歷，盼帶給逆境中的青年學子正向能量」，高雄市模範父親協會理事長黃良華說，協會獎學金以失怙或父親重病或喪失工作能力的青年為主，盼這些弱勢家庭子女縱然身處弱勢，仍能感受到如同父愛般的溫情，也鼓勵正向、樂觀迎戰人生，他日有能力時就幫助他人，讓愛成就善的循環。

「協會希望代替家庭中父親的角色」，高雄市模範父親協會基金管理委員會主任委員邱鑄山說，協會選拔出德才兼備的優秀學子，希望他們不畏環境艱辛，為自己及家人求得更好的生活與未來。

高雄市模範父親協會創立於民國1976年，頒發獎學金長達48年了，從最初的每人1千元，到去年從1萬元提升到1.2萬元，因物價上漲，今年大學以上每人頒發1.5萬元，迄今共有4609名學子受惠，頒出的獎學金高達1982.39萬元。

高雄市模範父親協會理事長黃良華（左7)鼓勵受獎學子，正向、樂觀，積極創造自己的人生，日後有能力時，也可以幫助他人。記者王昭月／翻攝
高雄市模範父親協會理事長黃良華（左7)鼓勵受獎學子，正向、樂觀，積極創造自己的人生，日後有能力時，也可以幫助他人。記者王昭月／翻攝
高雄市模範父親協會113學年度大專、高中職失怙清寒優秀獎學金暨助學金頒獎典禮，共有111名優秀學子受獎。記者王昭月／翻攝
高雄市模範父親協會113學年度大專、高中職失怙清寒優秀獎學金暨助學金頒獎典禮，共有111名優秀學子受獎。記者王昭月／翻攝

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