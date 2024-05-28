快訊

誠信呢？人資口頭答應46K 她開心回絕其他公司「突改成42K」

烤鴨油鍋起火！頂級自助餐「島語」煙霧瀰漫 漢來：將全額退費

國會改革今拚三讀…羅智強曝綠營反制招數 最有可能使出「釋憲」

高雄梓官時雨量67毫米 市區和平路出現巨大坑洞

聯合報／ 記者徐白櫻蔡世偉／高雄即時報導
高雄市和平路與五權街口也出現一處巨大坑洞。記者徐白櫻／攝影
高雄市和平路與五權街口也出現一處巨大坑洞。記者徐白櫻／攝影

中央氣象署今早9點42分針對南部發布大雷雨特報，高雄市梓官、橋頭、彌陀等地時雨量均超過50毫米，梓官更高達67毫米，低窪地區陸續出現積淹水。高雄市和平路與五權街口也出現一處巨大坑洞。市府指出，道路坑洞是地下水管破裂造成，應該是昨晚就有，自來公司已經進場搶修。

上午9點多，北高雄梓官、橋頭、彌陀及燕巢等地雨勢不小，山區甲仙與那瑪夏也被列入警戒區域。

市區道路部分，和平路和五權街口出現大坑洞。市府工務局、水利局指出，坑洞原因應該是與自來水管線破裂有關，昨晚就出現，今早自來水公司已經進場修補。

水公司指出，苓雅區五權街與和平一路交叉口100mm PVCP自來水管漏水，經勘查是在民國85年所埋設的管線，目前進場開挖中。

中央氣象署今早發布大雷雨特報，北高雄雨勢猛烈，燕巢區通往高速公路的低漥處出現積水，車輛經過時濺起水花。記者徐白櫻／攝影
中央氣象署今早發布大雷雨特報，北高雄雨勢猛烈，燕巢區通往高速公路的低漥處出現積水，車輛經過時濺起水花。記者徐白櫻／攝影

大雷雨 水公司 高雄市

延伸閱讀

高雄交通App功能不彰議員促改善整合 iBus App預計7月改版

別再傳了！公路局：高屏大橋封橋施工是假訊息

定居高雄變辣台妹！安芝儇「細肩帶白背心跳舞美胸超彈跳」穿超辣現身夜市路人傻眼

高雄砂石車清廢土車斗翻覆司機送醫不治 搶救畫面曝光

相關新聞

屏縣長治鄉長補選 民進黨籍鄉代邱佳娟表態參選

屏東縣長治鄉長古佳川因犯貪汙治罪條例遭屏東地院判處8年徒刑、褫奪公權5年，縣府派代理鄉長後，古佳川4月底請辭，鄉長任期還...

影／首度榮獲「五星市長」 陳其邁：我一定會做到任期最後一天

遠見雜誌民調昨天公布「2024年縣市長施政滿意度調查」，高雄市長陳其邁首次奪下「五星級市長」殊榮，成績更是創下高雄市長滿...

鋒面影響高雄大雨磅礡 上午11時已達豪雨等級

高雄受鋒面通過影響，今天各地下起大雨，雲層低沉，街頭也霧濛濛，到今天上午近11時，彌陀3小時下101毫米雨量，高雄氣象站...

低光害屏東搶攻星空旅遊商機 墾丁社頂星光音樂饗宴6月7日登場

星空旅遊漸成趨勢，許多國家均投注大量資源推廣，屏東縣擁有視野遼闊、低光害與無霾害的優異天文觀測條件，縣府搶攻星空旅遊商機...

高市半夜馬路出現天坑 水管漏水釀禍台水「活水」搶修

今晨高雄市五權街、和平一路口出現不明原因的路面坍塌，直徑1.5公尺、深約30公分的坑洞，經查為地下一條100mm的自來水...

影／高雄大雨！國1岡山路段積水 網友驚呼「我是在路上行舟嗎」

受到鋒面影響，高雄市今天上午下起大雨，有網友開車行經國道一號中山高岡山路段，發現路面積水，忍不住驚呼「我的天我是在路上行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。