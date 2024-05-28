高雄梓官時雨量67毫米 市區和平路出現巨大坑洞

中央氣象署今早9點42分針對南部發布大雷雨特報，高雄市梓官、橋頭、彌陀等地時雨量均超過50毫米，梓官更高達67毫米，低窪地區陸續出現積淹水。高雄市和平路與五權街口也出現一處巨大坑洞。市府指出，道路坑洞是地下水管破裂造成，應該是昨晚就有，自來公司已經進場搶修。

上午9點多，北高雄梓官、橋頭、彌陀及燕巢等地雨勢不小，山區甲仙與那瑪夏也被列入警戒區域。

市區道路部分，和平路和五權街口出現大坑洞。市府工務局、水利局指出，坑洞原因應該是與自來水管線破裂有關，昨晚就出現，今早自來水公司已經進場修補。