「兒少發展帳戶」助脫貧 屏東突破六成二開戶率

為解決世代貧窮循環問題， 政府自2017年6月起針對經濟弱勢家庭兒孩子推出「兒童及少年未來教育與發展帳戶」服務；屏東縣符合資格家戶為5528戶，居全國第3，至上月已有3442戶參與、開戶率達62%，略低於全國平均值64%，社會處除加強宣導力道，還安排理財、生涯規畫等課程活動，提供開戶家庭社會參與、資產累積等脫貧能量。

縣府社會處 說，「兒童及少年未來教育與發展帳戶」是結合教育投資及資產累積兩種策略來設計，解決世代貧窮循環的問題，參加對象為2016年1月1日以後出生，列冊低收入戶、中低收入戶或在機構長期安置2年以上由政府監護的失依兒童或少年，簽約同意開戶後，由政府先存入開戶金1萬元。民眾可自己擇定存入金額，不限月份。

社會處說，參與者開立儲蓄專戶後可擇定每月存入金額。每月只要儲蓄相對金額，政府以1比1方式提撥同等金額至專戶，透過儲蓄協助弱勢家庭兒童及少年累積資產，作為未來接受教育、就業或創業發展的基金；如每月最高額1250元儲蓄額度，政府就會相對存入，利息100%；存款不列計家庭財產，不影響福利身分，用途限開戶人年滿18歲後，作未來接受高等教育、職業訓練、就業或創業等人力投資用。

社會處說，專戶的對象都是經濟強勢家庭孩子，經濟本就拮据，較無儲蓄觀念，即使每月千元支出也是負擔，縣府不斷宣導「家長小小儲蓄、孩子大大希望」，已有3442家戶參與，在配套部分，也為開戶家庭安排活潑多元的親職、理財、生涯規畫等課程活動，為未來做好準備；符合資格者不用到金融單位，只要攜證件至各鄉鎮市公所社會課或縣府於各鄉鎮之國民年金服務員或社會處，皆可立即速開戶。

「積少成多！」獨立撫養7歲兒子和照顧雙親的恆春鎮吳姓男子是低收家庭，與妻子離異靠打零工維生，他說，打零工加政府低收補助，勉強撐起這個家，自己沒有儲蓄觀念，6年前開始每個月都幫兒子存1000元，等兒子18歲時約有30至40萬元，就不用為兒子的教育和創業費操心了；另名未參加的陳姓低收戶家長說，要等到孩子18歲才能領出來，實在等太久了。