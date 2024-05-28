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屏東阿卡貝拉2團參加客家合唱比賽 分獲冠軍、評審特別獎

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
「大襟衫人聲樂團」榮獲評審特別獎。圖／屏東縣府文化處提供
「大襟衫人聲樂團」榮獲評審特別獎。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府培訓阿卡貝拉人聲樂團「阿緱囝仔」及「大襟衫」，參加2024客家合唱阿卡貝拉類比賽，分別榮獲學生組第一名及獲頒「評審特別獎」，表現搶眼， 其中「阿緱囝仔」更是二度在客家合唱比賽中榮獲第一名。

客委會主辦2024客家合唱比賽，本月25、26日在新竹縣演藝廳舉行，共吸引89隊、近3000人參賽，也是歷年來報名團隊最多的一屆。

屏縣府文化處表示，代表屏縣參賽的「阿緱囝仔人聲樂團」及「大襟衫」展現絕佳美聲與默契，細膩詮釋經典客家歌曲，深受評審及觀眾喜愛與青睞。其中「阿緱囝仔」更是二度在客家合唱比賽中榮獲第一名；第一次參加比賽的「大襟衫」初試啼聲即獲佳績，在眾多強團中脫穎而出。

「阿緱囝仔人聲樂團」在2013年創團，目前團員是第三代生力軍，學員年齡為國小2年級至高中1年級，扎實的訓練在許多音樂賽事激烈競爭中脫穎而出，穩健的練習及豐富的舞台經驗帶來不容小覷的演出實力，蟬聯三屆台灣盃阿卡貝拉大賽少兒組冠軍，替屏東爭取最高榮耀。

「大襟衫」人聲樂團2019年成立客家阿卡貝拉團隊，一群喜愛客家文化藝術的國中小學老師及高中學生組合而成，期盼透過阿卡貝拉人聲的演唱方法，將客家文化元素與現代音樂完美結合，呈現代表屏東客家特色的傳承精神。

文化處表示，縣政府推動人聲樂團培訓計畫邁入13年，從學童、社會人士到樂齡組培訓14團，每年公開徵選、培訓，讓愛唱歌的大小朋友一圓夢想，團隊參加全國合唱賽事屢獲佳績，展現亮眼成果。今年9月在屏東藝術館將舉辦阿卡貝拉售票音樂會，歡迎喜愛阿卡貝拉的樂迷朋友隨時關注文化處官網及臉書訊息。

「阿緱囝仔人聲樂團」參加客家合唱比賽阿卡貝拉類學生組再次奪冠。圖／屏東縣府文化處提供
「阿緱囝仔人聲樂團」參加客家合唱比賽阿卡貝拉類學生組再次奪冠。圖／屏東縣府文化處提供

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