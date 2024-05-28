屏縣長治鄉長補選 民進黨籍鄉代邱佳娟表態參選

屏東縣長治鄉長古佳川因犯貪汙治罪條例遭屏東地院判處8年徒刑、褫奪公權5年，縣府派代理鄉長後，古佳川4月底請辭，鄉長任期還有兩年多，展開鄉長補選，民進黨籍長治鄉民代表邱佳娟在臉書宣布表態參選，她說「兩年拚四年」。長治鄉長補選，屏縣選委會6月12到14日候選人登記，7月27日投票。

民進黨籍長治鄉民代表38歲邱佳娟27日晚間在臉書宣布參選長治鄉長，她說，有人問她「只剩下兩年為什麼還要選？」她想告訴大家，「我在乎的不是任期長短，而是有限時間內能為長治做什麼」，「這是我的決心，也是我的考驗」

邱佳娟說，她是在長治長大孩子，第一份工作、最珍貴青春歲月、記憶中的美好富足，都在長治萌芽和開花。擔任鄉代10年，協助提升鄉內自來水普及率、完善路平燈亮基礎建設、舉辦大小藝文講座和親子活動，過去代表服務經驗，打下基礎，「現在我想擴大服務範圍，要為長治做更多。」

邱佳娟坦言，有人說，長治這次的補選有點苦悶，也有人說，歷屆鄉長的卸任結局都非圓滿，大家都不太相信長治的政治了，「但，我不想放棄，10年來我一直在努力，我沒有放棄新政治的可能，我ㄧ直紮紮實實的耕耘著！」兩年拼四年，是她對自己的期許，也是對長治的承諾。

民進黨屏東縣黨部主委羅平道說，長治鄉長補選部分目前僅邱佳娟表態參選，後續由黨部依提名或徵召決定是否代表民進黨參選。

邱佳娟曾為前鄉長許玉秀行政助理，許玉秀連任第2屆，邱佳娟以新人之姿參選長第一選區鄉民代表，以1529票取得該選區最高票，連任3屆，她曾任時任立委周春米特助，及民進黨屏縣黨部縣代表、執行委員各2屆，26日以新人之姿當選民進黨全國黨代表。

長治鄉長補選，現階段表態參選民進黨籍鄉民代表邱佳娟，還有無黨籍的陳琮賀，藍營部分，人選還在討論中。

長治鄉長近20年來，連3任鄉長涉貪判刑或遭羈押，國民黨籍前鄉長邱永安涉賣官收賄案被判刑7年8月。接任的民進黨籍前鄉長許玉秀涉貪，一、二審判8年；許玉秀在羈押期間縣府指派民進黨籍代理鄉長李新煌，又爆出李新煌在擔任麟洛鄉長時收取工程回扣，李當時僅代理7天，李判刑7年定讞，入監服刑；無黨籍古佳川本屆連任長治鄉長，古曾是民進黨員，因貪汙案一審判刑停職，古今年4月底請辭。