屏東燒烤店油煙逸散 開罰88萬

屏東市中山路1家今年1月開幕的燒烤餐廳，用餐時段大排長龍，居民、周邊學校飽受油煙味侵襲，中午、晚上用餐須緊閉門窗，衣服沾滿油煙味，跟縣府陳情逾40次，居民還連署「沒有肉香味只有臭味」，環保局採樣5次，每次檢測不合格，已裁處88萬元並限期改善，若再不改善，將依法命業者停業。業者表示，罰88萬元太重了，且還在改善期限，會持續改善。

環保局表示，該業者1月19日開幕迄今，相關陳情逾40次，到場稽查，剛開始勸導請業者自行改善，之後派專家學者進場輔導。但業者屢勸不聽，每次顧左右而言他，例如要向老闆報告、最近要改善了、叫不到廠商等多種理由搪塞。

環保局表示，至4月底前已執行異味汙染物官能測定採樣4次，4次檢測均不合格，異味標準值為10，4次採驗分別為14、173、100、30，依空汙法裁處88萬元並限期改善。業者雖稱改善，但民眾仍不斷陳情，第5次，5月10日採樣，檢測值228，超過標準22.8倍，將再裁罰並命業者6月底前改善，若未改善將依法命業者停業。

縣議員梁育慈、蔣月惠都接到民眾陳情，梁育慈說，她從2月起接獲陳情，居民發起連署要求改善，環保局終於硬起來處理。

對於環保局開罰，業者表示，罰88萬元太重了，還在改善期限，一直有跟廠商討論，沒有置之不理。