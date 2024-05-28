快訊

法網／納達爾首輪出局 球王、球后齊聚見證最後一舞？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東燒烤店油煙逸散 開罰88萬

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
周邊居民飽受油煙味侵襲，環保局採樣5次，均不合格。圖／屏東縣府環保局提供
周邊居民飽受油煙味侵襲，環保局採樣5次，均不合格。圖／屏東縣府環保局提供

屏東市中山路1家今年1月開幕的燒烤餐廳，用餐時段大排長龍，居民、周邊學校飽受油煙味侵襲，中午、晚上用餐須緊閉門窗，衣服沾滿油煙味，跟縣府陳情逾40次，居民還連署「沒有肉香味只有臭味」，環保局採樣5次，每次檢測不合格，已裁處88萬元並限期改善，若再不改善，將依法命業者停業。業者表示，罰88萬元太重了，且還在改善期限，會持續改善。

環保局表示，該業者1月19日開幕迄今，相關陳情逾40次，到場稽查，剛開始勸導請業者自行改善，之後派專家學者進場輔導。但業者屢勸不聽，每次顧左右而言他，例如要向老闆報告、最近要改善了、叫不到廠商等多種理由搪塞。

環保局表示，至4月底前已執行異味汙染物官能測定採樣4次，4次檢測均不合格，異味標準值為10，4次採驗分別為14、173、100、30，依空汙法裁處88萬元並限期改善。業者雖稱改善，但民眾仍不斷陳情，第5次，5月10日採樣，檢測值228，超過標準22.8倍，將再裁罰並命業者6月底前改善，若未改善將依法命業者停業。

縣議員梁育慈、蔣月惠都接到民眾陳情，梁育慈說，她從2月起接獲陳情，居民發起連署要求改善，環保局終於硬起來處理。

對於環保局開罰，業者表示，罰88萬元太重了，還在改善期限，一直有跟廠商討論，沒有置之不理。

屏東 環保局 餐廳

延伸閱讀

屏東觀星賞銀河 6/7大提琴家張正傑演奏相伴

屏東培訓阿卡貝拉人聲樂團 客家合唱賽脫穎而出

廢農藥空瓶困擾清潔隊員 台東環保局推廢瓶換清潔劑

黑鮪魚市場價格波動 屏東縣府促加速興建冷鏈中心

相關新聞

高市3個交通App 議員促整合改善

高雄市與交通有關的官方App有3個，市議員張博洋日前質詢時提到，「高捷通App」的資訊、地圖、路線都未更新；高捷公司表示...

屏東燒烤店油煙逸散 開罰88萬

屏東市中山路1家今年1月開幕的燒烤餐廳，用餐時段大排長龍，居民、周邊學校飽受油煙味侵襲，中午、晚上用餐須緊閉門窗，衣服沾...

高雄交通App功能不彰議員促改善整合 iBus App預計7月改版

高雄市與交通有關的官方App有3個，市議員張博洋質詢時提到，「高捷通App」的資訊、地圖、路線都未更新；高捷公司表示，高...

別再傳了！公路局：高屏大橋封橋施工是假訊息

近日網路轉傳一張署名公路局南區養護工程分局高雄工務段公告，公告指出，高屏大橋將在6月12日到7月1日將進行橋梁缺失改善工...

黑鮪魚市場價格波動 屏東縣府促加速興建冷鏈中心

高經濟價值魚種黑鮪魚進入漁汛期，但價格波動，屏東縣府農業處表示，今年黑鮪魚捕獲量比去年同期增加600尾以上，再加上超低溫...

燒烤店開幕5個月油煙沾鄰衣物 居民陳情逾40次環保局開罰

屏東市中山路上一家原本是開書局的店家，今年1月改為燒烤餐廳，用餐時段大排長龍，假日更甚，居民、周邊學校飽受油煙味侵襲，中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。