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高市3個交通App 議員促整合改善

聯合報／ 記者潘奕言／高雄報導
高雄市交通局開發的iBus App。記者潘奕言／翻攝
高雄市交通局開發的iBus App。記者潘奕言／翻攝

高雄市與交通有關的官方App有3個，市議員張博洋日前質詢時提到，「高捷通App」的資訊、地圖、路線都未更新；高捷公司表示，高捷通App已停用1、2年，會再加強移除連結。另外交通局也有MeNGo及iBus兩款App，其中iBus App預計7月改版。

張博洋表示，乘客習慣用App查詢交通資訊，高雄捷運的高捷通App，與交通局開發的MeNGo及iBus App，都存在營運資訊不夠明確、功能不夠強的情形。3款App各有優劣，建議相關局處應整合。

高捷表示，高捷通App已停用1、2年，相關資訊目前以高捷官網來揭露。停用App當時都已有移除相關下載連結，但可能有些漏網之魚，高捷會再加強後續的移除作業。

交通局表示，公車動態iBus App的流量及下載量，都是市府開發的App中第1名，提供乘客搭公車的即時資訊及旅程規畫，另外包括捷運、輕軌、公車式小黃、YouBike的相關資訊也都查得到。

另款MeNGO App目前會員數約20萬，提供通勤族及旅客多元化月票或時數票方案，提供線上即時購票，每月月票購買張數超過7萬張。

因涉及信用卡、行動支付等金流服務，與iBus App的功能及服務屬性不同，無法整合。

iBus App預計7月將改版，除納入年長者及身障者需求，開發事前低地板公車登記機制等服務，也將改良介面。因App資訊涵蓋各種交通工具，考慮改版後改名。

公車 高捷 高雄捷運

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