高雄交通App功能不彰議員促改善整合 iBus App預計7月改版

高雄市與交通有關的官方App有3個，市議員張博洋質詢時提到，「高捷通App」的資訊、地圖、路線都未更新；高捷公司表示，高捷通App已停用1、2年，會再加強移除連結。另外交通局也有MeNGo及iBus兩款App，其中iBus App預計7月改版。

張博洋表示，乘客習慣用App查詢相關交通資訊，高雄捷運的高捷通App，與交通局開發的MeNGo及iBus App，都存在營運資訊不夠明確、功能不夠強的情形。三款App功能各有優劣，建議相關局處應進行整合。

高捷表示，高捷通App已停用1、2年，相關資訊目前都是以高捷官網來揭露。停用App當時都已有移除相關的下載連結，但可能有些漏網之魚，高捷會再加強後續的移除作業。

交通局表示，公車動態iBus App的流量及下載量，都是市府開發的App中第一名，主要提供乘客搭乘公車的即時資訊及旅程規畫，另外包括捷運、輕軌、公車式小黃、YouBike的相關資訊也都查得到。

另外一款MeNGO App目前會員數約20萬，主要提供通勤族及旅客多元化月票或時數票方案，並提供線上即時購票，目前每月月票購買張數超過7萬張。因涉及信用卡、行動支付等金流服務，與iBus App的功能及服務屬性不同，無法整合。