屏縣面積最廣闊獅子鄉再添1輛幸福巴士 潮州就醫更方便

屏東縣獅子鄉幸福巴士再獲公路局補助新購小型車1輛，今起營運潮州就醫線，提供往返獅子鄉及潮州各大醫療院所預約接駁服務，減輕鄉民以往巨資包車前往交通費用。縣府交旅處表示，縣內共有32輛巴士行駛46條路線，持續攜手中央及當地公所盤點鄉內運輸資源，推動幸福巴士政策，完善公共運輸藍圖，落實偏鄉行的正義並照顧偏鄉民行需求。

屏東縣獅子鄉位在屏東東南隅，為屏東縣33鄉鎮市中面積最廣闊鄉鎮，轄區內有深處山林如世外桃源遺世獨立的內文部落，也有如竹坑村鄰近台26線幹道近海的村莊，因而分為山、海線服務，為減輕鄉民往返醫療院所的不便及負擔，鄉公所積極建構交通路網。

獅子鄉公所目前開通枋寮及東港醫療專線後，今年再度新開通潮州醫療專線，為鄉民提供至潮州等醫療院所的便捷服務，減輕鄉民以往巨資包車前往交通費。

交旅處表示，獅子鄉境內雖有公路客運路線通過，但站點皆設於省道台9線上，鄉內民眾外出多仰賴親友接送，獅子鄉從2017年起陸續新闢枋寮就醫線及東港就醫線，以2輛中巴4條路線服務部落鄉親往來枋寮及東港地區各大醫療院所，今再獲交通部公路局補助新購1輛小型車。

獅子鄉公所提醒，潮州醫療專線每周一、二、三、五行駛，採預約制，單日往返2班次，票價一趟以15元計價，民眾可提前一上班日撥打08-8771129向鄉公所預約。