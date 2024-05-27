快訊

明早出門要注意！今晚至明上半天雨勢明顯 這日起全台皆有降雨機率

在美買房「像玩不會贏的遊戲」！隔4年市場天翻地覆 購屋者嘆挫折感重

不能共用了！好市多1服務「開始抓非會員」 一票人狂讚：終於發現Bug

屏縣面積最廣闊獅子鄉再添1輛幸福巴士 潮州就醫更方便

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣獅子鄉幸福巴士再獲公路局補助新購小型車1輛，今起營運潮州就醫線，提供往返獅子鄉及潮州各大醫療院所預約接駁服務，減輕鄉民以往巨資包車前往交通費用。圖／屏東監理站
屏東縣獅子鄉幸福巴士再獲公路局補助新購小型車1輛，今起營運潮州就醫線，提供往返獅子鄉及潮州各大醫療院所預約接駁服務，減輕鄉民以往巨資包車前往交通費用。圖／屏東監理站

屏東縣獅子鄉幸福巴士再獲公路局補助新購小型車1輛，今起營運潮州就醫線，提供往返獅子鄉及潮州各大醫療院所預約接駁服務，減輕鄉民以往巨資包車前往交通費用。縣府交旅處表示，縣內共有32輛巴士行駛46條路線，持續攜手中央及當地公所盤點鄉內運輸資源，推動幸福巴士政策，完善公共運輸藍圖，落實偏鄉行的正義並照顧偏鄉民行需求。

屏東縣獅子鄉位在屏東東南隅，為屏東縣33鄉鎮市中面積最廣闊鄉鎮，轄區內有深處山林如世外桃源遺世獨立的內文部落，也有如竹坑村鄰近台26線幹道近海的村莊，因而分為山、海線服務，為減輕鄉民往返醫療院所的不便及負擔，鄉公所積極建構交通路網。

獅子鄉公所目前開通枋寮及東港醫療專線後，今年再度新開通潮州醫療專線，為鄉民提供至潮州等醫療院所的便捷服務，減輕鄉民以往巨資包車前往交通費。

交旅處表示，獅子鄉境內雖有公路客運路線通過，但站點皆設於省道台9線上，鄉內民眾外出多仰賴親友接送，獅子鄉從2017年起陸續新闢枋寮就醫線及東港就醫線，以2輛中巴4條路線服務部落鄉親往來枋寮及東港地區各大醫療院所，今再獲交通部公路局補助新購1輛小型車。

獅子鄉公所提醒，潮州醫療專線每周一、二、三、五行駛，採預約制，單日往返2班次，票價一趟以15元計價，民眾可提前一上班日撥打08-8771129向鄉公所預約。

高雄區監理所所長李瑞銘表示，改善偏鄉交通建設是公路局施政的重點。迄今為止，公路局已輔導全國176個鄉鎮，發展了453條幸福巴士路線，經過中央和地方政府的共同努力，屏東縣偏鄉公共運輸涵蓋率已提升至98.51%。

屏東縣獅子鄉幸福巴士再獲公路局補助新購小型車1輛，今起營運潮州就醫線，提供往返獅子鄉及潮州各大醫療院所預約接駁服務，減輕鄉民以往巨資包車前往交通費用。圖／屏東監理站
屏東縣獅子鄉幸福巴士再獲公路局補助新購小型車1輛，今起營運潮州就醫線，提供往返獅子鄉及潮州各大醫療院所預約接駁服務，減輕鄉民以往巨資包車前往交通費用。圖／屏東監理站
屏東縣獅子鄉幸福巴士再獲公路局補助新購小型車1輛，今起營運潮州就醫線，提供往返獅子鄉及潮州各大醫療院所預約接駁服務，減輕鄉民以往巨資包車前往交通費用。圖／屏東監理站
屏東縣獅子鄉幸福巴士再獲公路局補助新購小型車1輛，今起營運潮州就醫線，提供往返獅子鄉及潮州各大醫療院所預約接駁服務，減輕鄉民以往巨資包車前往交通費用。圖／屏東監理站

偏鄉 屏東縣 獅子

延伸閱讀

別再傳了！公路局：高屏大橋封橋施工是假訊息

彰化五鄉市開出幸福巴士 員林調整路線服務八卦山麓居民

嘉縣幸福巴士再升級 新增停靠站服務偏鄉

南投噗噗共乘9月上路 偏鄉預約不必擔心無車可搭

相關新聞

高雄交通App功能不彰議員促改善整合 iBus App預計7月改版

高雄市與交通有關的官方App有3個，市議員張博洋質詢時提到，「高捷通App」的資訊、地圖、路線都未更新；高捷公司表示，高...

別再傳了！公路局：高屏大橋封橋施工是假訊息

近日網路轉傳一張署名公路局南區養護工程分局高雄工務段公告，公告指出，高屏大橋將在6月12日到7月1日將進行橋梁缺失改善工...

黑鮪魚市場價格波動 屏東縣府促加速興建冷鏈中心

高經濟價值魚種黑鮪魚進入漁汛期，但價格波動，屏東縣府農業處表示，今年黑鮪魚捕獲量比去年同期增加600尾以上，再加上超低溫...

燒烤店開幕5個月油煙沾鄰衣物 居民陳情逾40次環保局開罰

屏東市中山路上一家原本是開書局的店家，今年1月改為燒烤餐廳，用餐時段大排長龍，假日更甚，居民、周邊學校飽受油煙味侵襲，中...

高雄火鍋店生意太好食材來不及解凍 店員竟直接地上摔

高雄市三民區某火鍋店店員，因食材來不及解凍，竟將食材往地上摔希望快一點解凍，被網友錄影下來放上網。高雄市衛生局將派員前往...

封街玩遊戲！讓遊戲帶到更偏遠地區 屏縣府今年辦14場

屏東縣政府社會處推動「自由遊戲推廣計畫」，將遊戲帶到更偏遠地區，讓孩子們在自由遊戲空間中盡情發揮，體驗遊戲樂趣，增進親子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。