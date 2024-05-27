馬祖小三通旅客行李上限35公斤 6月實施先勸導

經營馬祖至中國小三通航線的大和航業、南北海運，6月1日起實施旅客攜帶行李上限35公斤；6月底前行李超重旅客先勸導，不收超重費。

南北海運董事長陳開壽今天告訴中央社記者，該公司小三通航線為客運航線，為保障搭乘民眾權益，6月1日起規定民眾乘船時至多可攜帶35公斤行李，件數無硬性規定，單件行李以不超過25公斤為原則。

陳開壽說，超出行李上限部分，須收取超重費用，每公斤不超過新台幣10元，但實際收費金額與辦法仍在研擬。6月1日起實施，1個月勸導期，民眾攜帶超重行李不另收費，最快7月起收取超重費。

大和航業董事長董宇涵強調，6月1日起實施旅客行李35公斤上限規定，但首月針對攜帶超重行李旅客僅柔性勸導，後續將視各界反應及各港口協調結果，訂定收費辦法與機制。

董宇涵說，新規定35公斤優於金門的27公斤，小三通航線船隻噸位不大，過去未限制旅客行李公斤數時，部分民眾從中國攜帶近百公斤物品回馬祖，影響載重平衡，才訂立此規定。

兩家航運實施旅客行李上限規定引起地方熱烈討論，但公告一度誤植為27公斤，今天也成為連江縣議會定期大會熱議焦點。無黨籍議員曹以標與國民黨籍議員陳玉發均強調，絕大多數民眾願意使用者付費，但收費機制須公開透明，且須盡快公布讓民眾知道。