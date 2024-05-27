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別再傳了！公路局：高屏大橋封橋施工是假訊息

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
網路近日轉傳一張署名公路局南區養護工程分局高雄工務段公告指出，高屏大橋將在6月12日到7月1日將進行橋梁缺失改善工程，用路人最好改道通行。高雄工務段澄清，這是假訊息。圖／取自網路
網路近日轉傳一張署名公路局南區養護工程分局高雄工務段公告指出，高屏大橋將在6月12日到7月1日將進行橋梁缺失改善工程，用路人最好改道通行。高雄工務段澄清，這是假訊息。圖／取自網路

近日網路轉傳一張署名公路局南區養護工程分局高雄工務段公告，公告指出，高屏大橋將在6月12日到7月1日將進行橋梁缺失改善工程，用路人最好改道通行。高雄工務段表示，這個訊息是假的，網傳的公告是上周會議廠商提供告示牌示範案例。高屏大橋今年度有橋樑維修、更新橋梁伸縮縫的工程，但時間、計畫都未定，還要提報交維計畫，並報高市府道安會報。

高雄工務段表示，這幾天電話被打爆，許多民眾詢問高屏大橋封橋施工訊息，澄清這是假訊息。高雄工務段副段長張六順說，網路流傳公告是上周會議中廠商提供告示牌示範案例，今年度確實有橋梁維修計畫，但交通維護計畫還要提報高市府交通局要提報道安會報中審核，日期都還未確定。

高雄工務段表示，相關施工訊息一定會提前公布在官網及發布新聞給大眾知道，民眾可上網查詢。

高屏大橋是往來高雄屏東重要橋梁。圖／報系資料照
高屏大橋是往來高雄屏東重要橋梁。圖／報系資料照

告示牌 橋梁 網路

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