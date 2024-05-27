別再傳了！公路局：高屏大橋封橋施工是假訊息

近日網路轉傳一張署名公路局南區養護工程分局高雄工務段公告，公告指出，高屏大橋將在6月12日到7月1日將進行橋梁缺失改善工程，用路人最好改道通行。高雄工務段表示，這個訊息是假的，網傳的公告是上周會議廠商提供告示牌示範案例。高屏大橋今年度有橋樑維修、更新橋梁伸縮縫的工程，但時間、計畫都未定，還要提報交維計畫，並報高市府道安會報。

高雄工務段表示，這幾天電話被打爆，許多民眾詢問高屏大橋封橋施工訊息，澄清這是假訊息。高雄工務段副段長張六順說，網路流傳公告是上周會議中廠商提供告示牌示範案例，今年度確實有橋梁維修計畫，但交通維護計畫還要提報高市府交通局要提報道安會報中審核，日期都還未確定。