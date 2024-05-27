屏東觀星賞銀河 6/7大提琴家張正傑演奏相伴

屏東縣政府挖掘縣內10大觀星場域，吸引旅客留宿賞銀河追流星雨，帶動觀光旅宿「星商機」，今年邀請國際知名大提琴家張正傑，6/7到墾丁在星空下演奏，遠離城市喧囂。

屏東縣政府結合各天文協會，依據場域暗空條件、星空品質及光害改善難易度綜合條件，遴選出10大推薦觀星場域，包含德萊公園、海口港沙灘、社頂自然公園、鵝鑾鼻公園、龍磐公園大草原、佳樂水風景區、八瑤灣、高士神社、旭海沙灘、東源部落遊客服務中心。

縣府新聞稿表示，燦爛美麗的星空讓人感動，許多旅客在選擇留宿，帶動屏東觀光旅宿「星商機」，今年邀請國際知名大提琴家張正傑，到墾丁社頂部落演奏，陪伴民眾仰望璀璨星空，探索浩瀚的銀河，遠離都市喧囂，享受不一樣的夜晚。

張正傑指出，社頂部落是夜探梅花鹿秘境，更是屏東生態旅遊場域，將搭配逐漸浮現的壯麗銀河，展現靜夜星空的柔美與澄澈宇宙遼遠。

縣府提及，6月7日是農曆初二，是屬於「新月」時刻，日落後新月將在西方低空出現，隨著琴聲，迎接夏季星空從東方漸漸升起，還有機會發現梅花鹿蹤跡。

交通旅遊處表示，活動安排台北市天文協會理事長劉志安和屏東縣天文協會理事長施世治提供星空導覽，現場也安排巨砲望遠鏡陣地，帶領民眾探索迷人的深空天體，活動在6月7日晚上7時開始，免費入場。