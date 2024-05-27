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黑鮪魚市場價格波動 屏東縣府促加速興建冷鏈中心

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
高經濟價值魚種黑鮪魚進入漁汛期，但價格波動，屏東縣府農業處表示，在漁業署協助下由周邊有餘裕冷凍設備支援，長期則加速冷鏈中心興建，徹底解決問題。圖／屏東縣府提供
高經濟價值魚種黑鮪魚進入漁汛期，但價格波動，屏東縣府農業處表示，在漁業署協助下由周邊有餘裕冷凍設備支援，長期則加速冷鏈中心興建，徹底解決問題。圖／屏東縣府提供

高經濟價值魚種黑鮪魚進入漁汛期，但價格波動，屏東縣府農業處表示，今年黑鮪魚捕獲量比去年同期增加600尾以上，再加上超低溫冷凍設備不足，才會出現次級漁品單日最低拍賣價格較低的情形，將在漁業署協助下由周邊有餘裕冷凍設備支援，長期則加速冷鏈中心興建，徹底解決問題。 

農業處表示，每年5月至7月初是屏東縣黑鮪魚文化觀光季，也是黑鮪魚捕獲量高的期間，每年的魚市場拍賣價格都會因市場供需狀況波動，魚體規格與品質也會影響到拍賣價格。 

今年5月屏東東港黑鮪魚確實較以往豐收，經東港區漁會統計，截至5月25日已捕獲2866尾，比去年同期增加651尾，市場拍賣價格因供需消長，價格有所波動，出現比去年略低情形。但規格與品質符合供生食用的拍賣價格，依拍賣當下的捕獲量，每公斤仍在200到400元間。 

至於規格與品質較次級的魚體，也就是主要供做熟食或罐頭等加工品的，拍賣價格就會偏低，出現單日最低價格偏低。 

農業處表示，由於捕獲量大，承銷商無法購買主因是超低溫冷凍設備不足，已請漁業署協調周邊相關業者協助處理，至於鹽埔漁港興建冷鏈中心案，在前行政院副院長鄭文燦裁定補助後，也將與漁業署研議加速辦理。

屏東縣 漁業署 黑鮪魚

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