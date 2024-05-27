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屏東培訓阿卡貝拉人聲樂團 客家合唱賽脫穎而出

中央社／ 屏東縣27日電

屏東縣政府培訓阿卡貝拉人聲樂團「阿緱囝仔」和「大襟衫」，上週赴新竹縣參加客家合唱阿卡貝拉類比賽，在89支隊伍中脫穎而出，分別獲學生組冠軍及評審特別獎，表現搶眼。

客家委員會主辦2024客家合唱比賽，25及26日在新竹縣演藝廳舉行，共吸引89支隊伍、近3000人參賽，也是歷年來報名團隊最多的一次。

屏東縣府今天發布新聞稿表示，代表屏縣參賽的「阿緱囝仔人聲樂團」及「大襟衫」展現團隊默契，細膩詮釋經典客家歌曲和亮眼出色演出，深受評審及觀眾喜愛；其中「阿緱囝仔」是二度在客家合唱比賽中榮獲第1名、首次參賽的「大襟衫」初試啼聲就獲佳績，從眾多強團中脫穎而出。

文化處表示，「阿緱囝仔人聲樂團」是民國102年創團，團員是第3代生力軍，學員年齡為國小2年級至高中1年級，透過扎實的訓練在許多音樂賽事激烈競爭中脫穎而出，穩健的練習及豐富的舞台經驗帶來不容小覷的演出實力，也是蟬聯3屆台灣盃阿卡貝拉大賽少兒組冠軍，替屏東爭取最高榮耀。

「大襟衫」人聲樂團於民國108年成立，團員是一群喜愛客家文化藝術的國中小學老師及高中生組合而成，盼透過阿卡貝拉人聲的演唱方法，將客家文化元素與現代音樂完美結合，呈現代表屏東客家特色的傳承精神。

文化處提及，推動人聲樂團培訓計畫邁入第13年，從學童、社會人士到樂齡組已培訓14團，每年透過公開徵選、培訓，讓愛唱歌的大小朋友一圓夢想；另外，今年9月在屏東藝術館將舉辦阿卡貝拉售票音樂會，可關注文化處官網及臉書（facebook）訊息。

人聲 客家文化 屏東縣政府

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