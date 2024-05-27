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首獲五星市長 陳其邁：代表更高挑戰與期許還在眼前

中央社／ 高雄27日電
「遠見」雜誌今天公布「2024年縣市長施政滿意度調查」，高雄市長陳其邁首度拿下五星級市長，創高雄市長滿意度6年新高；陳其邁表示，這也代表著更高挑戰與期許還在眼前，會帶領市府團隊繼續奮勇向前。聯合報系資料照
「遠見」雜誌今天公布「2024年縣市長施政滿意度調查」，高雄市長陳其邁首度拿下五星級市長，創高雄市長滿意度6年新高；陳其邁表示，這也代表著更高挑戰與期許還在眼前，會帶領市府團隊繼續奮勇向前。聯合報系資料照

「遠見」雜誌今天公布「2024年縣市長施政滿意度調查」，高雄市長陳其邁首度拿下五星級市長，創高雄市長滿意度6年新高；陳其邁表示，這也代表著更高挑戰與期許還在眼前，會帶領市府團隊繼續奮勇向前。

根據「遠見」公布的施政滿意度調查結果，陳其邁除了榮獲市民給予五星滿意度，還有幾項突出表現，包括縣市首長負評年減最多、觀光滿意度全台最高、交通滿意度六都最高、高雄市長滿意度6年來新高、施政分數7年來新高等。

陳其邁今天透過新聞稿表示，進步沒有終點，高雄是勇於求新求變、挑戰無限可能的城市，很榮幸能與市府團隊接受市民託付，爲深愛的家鄉共同打拚；市府團隊「緊緊緊」腳步不會停歇，歡迎大家在高雄實現理想、成家立業。

陳其邁說，感謝市民支持及對市府團隊努力的肯定，高雄市正走在城市轉型、脫胎換骨關鍵時刻上，因此施政更不能有半分鬆懈；高雄市努力了很久，終於讓高雄市民逐漸重拾城市光榮感。

陳其邁指出，市府團隊的打拚成果也終於讓市民有感，能得到五星級肯定，固然令人欣慰，但也代表著更高挑戰與期許還在眼前；陳其邁強調，將會帶領市府團隊繼續奮勇向前，高雄市的未來絕對會讓所有市民同感驕傲。

團隊 陳其邁

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