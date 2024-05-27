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漁業署：黑鮪均價每公斤389元 報導70元為個案

中央社／ 台北27日電
有小琉球漁民反映黑鮪魚價每公斤下滑至新台幣70元，希望保價收購。農業部漁業署與全國漁會總幹事林啟滄今天說，相關個案不適合生魚片食用，不代表整體，今年累計均價389元。圖／東港區漁會提供
有小琉球漁民反映黑鮪魚價每公斤下滑至新台幣70元，希望保價收購。農業部漁業署與全國漁會總幹事林啟滄今天說，相關個案不適合生魚片食用，不代表整體，今年累計均價389元。圖／東港區漁會提供

小琉球漁民反映黑鮪魚價每公斤下滑至新台幣70元，希望保價收購。農業部漁業署與全國漁會總幹事林啟滄今天說，相關個案不適合生魚片食用，不代表整體，今年累計均價389元。

屏東東港正值黑鮪魚季高峰期，有小琉球漁民反映魚價每公斤下滑至70元，提出政府保價收購等訴求。

漁業署指出，今天召開黑鮪行銷推廣會議上，漁業署及與會的林啟滄、東港區漁會總幹事鄭鈺宸、蘇澳區漁會總幹事陳春生及新港區漁會總幹事陳俊銘一致澄清，25日有部分媒體報導黑鮪每公斤僅剩70元，相關個案為不適合生魚片食用的產品，不能代表整體市場行情價。

漁業署並呼籲媒體勿以偏概全報導，抹煞漁民的努力，且今年累計均價仍維持每公斤389元。

東港區漁會也已澄清，每公斤70元是中低等，只能熟食或加工，並涉及冷凍問題，黑鮪魚均價與去年相差不大，保價部分已研議方案。

漁業署指出，以往黑鮪銷售以生魚片居多，加工凍儲處理與一般魚貨不同，為因應近日捕獲量增加，今天會議做出結論，將由漁業署協助相關區漁會辦理國內行銷推廣、凍儲及加工等措施因應，藉此穩定魚價幫助漁民。

小琉球 漁業署 漁民

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